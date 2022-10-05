كيف تحتفل الدول باليوم العالمي للمعلمين.. فاعليات وأوسمة وبطاقات تهنئة

يوم المُعلمين مناسبة سنوية عالمية تحتفل بها كل الدول تقديرًا لدور المُعلم ومجهوداته في تنشئة الأجيال، لكن تختلف الدول في طرق احتفالها بالمعلم، ما بين تشكيل لجان التكريم وإهداء أوسمة تشريفية وتصميم بطاقات تهنئة وفقرات ترفيهية في المسارح والأماكن العامة، وبمناسبة هذا اليوم، تعرض «الوطن» طرق احتفال بعض دول الوطن العربي.

وزارة التعليم الإماراتية: شكرًا لمن أضاء لنا دروب المعرفة

توجهت وزارة التربية والتعليم في الإمارات، بالشكر إلى المُعلمين والمُعلمات وفقًا لما نشرته على صفحتها على موقع فيسبوك معلقة: «شكرًا لمن أضاء لنا دروب المعرفة»، كما بدأت منذ عام 2014 حملة «شكرًا مُعلمي»، التي تضمنت فعاليات عديدة تعبر عن امتنان الدولة للمُعلم ودوره تجاه المجتمع؛ ما يؤكد تكريم المُعلمين من قبل الطلاب وأولياء الأمور والمدارس، إلى جانب تكريم المُعلمين المتقاعدين والراحلين كلافتة تقديرية لمشوارهم المهني.

التعليم الكويتية: ما أشرقت أي حضارة إلا وكانت من معلم

تحتفل الكويت بيوم المُعلمين على الموقع الرسمي لوزارة التربية، بـ«بانر» احتفالي يحمل لوحة مرسومة لمعلمين يمسكون بورود وأسفلها عبارة «ما أشرقت في الكون أي حضارة إلا وكانت من ضياء معلم»، والهدف من الاحتفال بالمعلم في الكويت تقدير مجهوداته في العملية التعليمية، كما تحتفل بالخروج إلى ساحة سوق المباركية؛ لتقديم فقرات ترفيهية وغنائية تتضمن كلمات تعبيرية عن أهمية المُعلم، وتعقد هذه الاحتفالات بمشاركة عامة الشعب وفريق الكشافة التابع لوزارة التربية الكويتية.

وزارة التعليم الأردنية: يا من تُنيرون العقول والقلوب

كما احتفلت الأردن احتفالًا مميزًا بالتعاون بين وزارتي التعليم والآثار بإضاءة المواقع الأثرية على امتداد الأردن، وعلقت وزارة التعليم على صفحتها الخاصة على موقع الفيسبوك: «نضيء لكم الأنوار تقديرًا لدوركم وإجلالًا لمكانتكم يا من تُنيرون العقول والقلوب».

وتخصص الأردن شعارًا سنويًا في هذا الاحتفال، ونظمت العديد من الفعاليات منها تكريم 70 مُعلمًا بتقليدهم وسام التربية من الدرجتين الأولى والثانية، إلى جانب تخصيص جزء من الحصة الأولى في كل المدارس؛ للحديث عن دور المُعلم مع إقامة مسابقات بين الطلاب في كتابة مقالات عن أهمية المُعلم ودوره في تربية الأجيال على الخُلق والفضيلة.

«شكرًا مُعلمي».. احتفال البحرين

وأطلقت البحرين حملة «شكرًا معلمي» اليوم، على الحساب الرسمي لوزارة التربية والتعليم على إنستجرام من خلال نشر صور وفيديوهات للطلاب في المدارس متعاونين مع المُعلمين وداعمين لهاشتاج «شكرًا معلمي».

وتحتفل البحرين بشكل دائم بيوم المُعلمين العالمي من خلال لجنة تابعة لإدارة الخدمات الطلابية بوزارة التربية والتعليم، وفعالية «بطاقة المُعلم» التي يصممها الطلبة بمشاركة معلمي التربية الفنية من كل مدرسة، ويدخلون بها مسابقات للأعمال الفائزة بأفضل بطاقة تهنئة للمُعلم، إلى جانب مراسم الاحتفال للأطفال ومشاركتهم في المسابقات التعليمية والترفيهية.