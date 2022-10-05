عاجل.. مدبولي: المؤتمر الاقتصادي سيسير بالتوازي مع الحوار الوطني

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ تنظيم المؤتمر الاقتصادي في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الحالي، يأتي بعد تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة، بتنظيم مؤتمر اقتصادي لمناقشة الأوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشـاركة المتخصصين والخبراء، بالتوازي مع الحوار الوطني، على أن يشمل حوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات.

إعلان أجندة المؤتمر الاقتصادي

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عُقد بمقر المجلس عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة قبل قليل، لإعلان أجندة المؤتمر الاقتصادي الذي وجّه بعقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ المؤتمر يهدف إلى وضع رؤى لمستقبل الاقتصاد المصري، والتوافق على خارطة طريق محددة للاقتصاد المصري على المدى القصير والمتوسط على كل القطاعات الاقتصادية.

ولفت مدبولي، إلى أنّه يتابع تصريحات ورؤى الخبراء الاقتصاديين وفي مختلف المجالات بشأن المؤتمر، وما نريد الخروج منه، مشيرا إلى مشاركة الجهات المعنية والأحزاب السياسية، والمفكرين والخبراء.