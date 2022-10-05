مدبولي: نأمل أن يحقق المؤتمر الاقتصادي خارطة طريق للمستقبل

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موعد انعقاد المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وطالب الحكومة بمشاركة كل أطياف المجتمع من الخبراء والمتخصصين معانا لوضع رؤى لمستقبل الاقتصاد المصري.

جدول أعمال المؤتمر الاقتصادي

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أنّه عرض جدول الأعمال المقترح للمؤتمر، ويأمل أن يحقق الهدف الرئيسي منه، بالتوافق على خارطة طريق محددة لمستقبل الاقتصاد المصري على المدى القصير والمتوسط في كل القطاعات الرئيسية التي تشكل هذا الاقتصاد.