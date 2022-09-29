رئيس الوفد: المؤتمر الاقتصادي فرصة لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين

أكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أهمية الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في طريق جذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن مناخ الاستثمار شهد خلال السنوات القليلة الماضية العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية في جذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

وقال رئيس الوفد، في بيان له منذ قليل، إن الحكومة المصرية تبنت برنامج إصلاح اقتصادي طموحا تضمن إصلاحات مالية ونقدية ساهمت في تحقيق معدلات نمو متسارعة وتقدم حلولا جذرية لمشكلات اقتصادية عانى منها الاقتصاد المصري طويلا، فضلا عن تبني برنامج تنمية شاملة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تقوية الاقتصاد المصري وجعله أكثر مرونة وقدرة في استيعاب الصدمات وهو ما حدث في ظل الأزمات العالمية المتتالية التي عانت منها أقوى اقتصاديات العالم بداية من كورونا وصولًا إلى الحرب الروسية الأوكرانية.

تمهيد الطريق لوضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية

وأشار رئيس الوفد إلى أن القيادة السياسية نجحت في تمهيد الطريق لوضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية من خلال ثورة تنمية وتطوير في البنية التحتية والتوسع في شبكات الطرق والكباري التي ساهمت في حل الأزمة المرورية التي عانت منها مصر طويلاً، بالإضافة إلى تأمين احتياجات الدولة من الطاقة بمختلف أشكالها بعد أن أصبحت مصر إحدى أكبر الدول تصديرا للغاز الطبيعي في العالم، بالإضافة إلى تحولها لمركز إقليمي لتصدير الطاقة الكهربائية بعد التوسع في توليدها من المصادر المتجددة مثل الشمس والرياح، الأمر الذي ساهم في وجود فائض يسمح بالتصدير، مشيرًا إلى أن مصر من أكثر اقتصاديات الشرق الأوسط وإفريقيا تنوعًا الأمر الذي يلبي احتياجات المستثمرين.

لتيسير عمل المستثمرين من خلال إصدار الرخصة الذهبية

وأوضح «يمامة» أن الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص في التنمية، الذي تبلغ نسبة مشاركته 75%، مشددًا على أهمية القطاع الصناعي في دفع التنمية، لافتا إلى أن الحكومة اتخذت أيضا عددًا من الإجراءات لتيسير عمل المستثمرين من خلال إصدار الرخصة الذهبية وتوحيد جهة الولاية وإصدار التراخيص خلال 20 يوما فقط بالإضافة إلى التيسيرات الخاصة بتخصيص الأراضي.

ودعا جميع رجال الأعمال والجهات المعنية بالمشاركة في المؤتمر الاقتصادي الذي أعلنت الحكومة انعقاده بنهاية شهر أكتوبر، لتقديم رؤيتهم تجاه مناخ الاستثمار في مصر وعرض مشاكلهم، مؤكدًا أن المؤتمر سيكون فرصة قوية للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.