رئيس الوزراء: مصر تدعو 21 جهة محلية ودولية للمؤتمر الاقتصادي

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن استهداف مشاركة الحكومة لمشاركة 21 جهة للمؤتمر الاقتصادي الذي كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي بعقده خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر المقبل، معرباً عن تمنيات الحكومة بمشاركة تلك الجهات بشكل فعال في فعاليات المؤتمر.

أجندة المؤتمر الاقتصادي

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عُقد بمقر المجلس عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة منذ قليل للإعلان عن أجندة المؤتمر الاقتصادي الذي وجه بعقده الرئيس عبدالفتاح السيسي أنَّ المؤتمر سيتمّ دعوة الفئات التالية له، وهم:

قائمة المدعوين للمؤتمر الاقتصادي

كبار الخبراء الاقتصاديين في مصر

الأحزاب المصرية

رؤساء اتحادات الصناعات والغرف التجارية.

عمداء كليات الاقتصاد في جميع الجامعات المصرية.

رؤساء اللجان الاقتصادية الحزبية.

رؤساء اتحادات وغرف المستثمرين.

أبرز أساتذة الاقتصاد في جميع الجامعات المصرية.

أعضاء اللجنة الاقتصادية في مجلسي النواب والشيوخ.

رؤساء جمعيات رجال الأعمال.

عدد من السفراء المعتمدين لدى مصر والملحقين الاقتصاديين

كبار ممثلي الشركات المحلية.

رؤساء اتحادات غرف التجارة والصناعة.

رؤساء جمعيات رجال الأعمال في عدد من دول العالم.

كبار ممثل الشركات العالمية.

رؤساء جمعيات المستثمرين في عدد من دول العالم.

رؤساء الغرف التجارية الدولية في مصر

کبار ممثلي الصحف ووكالات الأنباء المحلية.