القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين والاقتصاديين إلى «قناة السويس»

نظمت القوات المسلحة زيارة ميدانية لـ35 من الملحقين العسكريين والاقتصاديين العرب والأجانب المعتمدين لدى سفاراتهم بجمهورية مصر العربية من الدول الشقيقة والصديقة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SC ZONE).

بدأت فعاليات الزيارة باستعراض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، شرحا مفصلا لإمكانيات الهيئة والمنطقة الاقتصادية التابعة لها والمخطط الزمني للمشروع والفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة، فضلا عن إبراز الأهمية الجيوسياسية التي تتمتع بها المنطقة ودورها في حركة التجارة العالمية حيث تحقق سهولة النفاذ للأسواق العالمية بما يجعلها واجهة متميزة للاستثمار .

وأعرب رئيس رابطة الملحقين العسكريين بالقاهرة، عن سعادته وتقديره البالغ لجهاز الملحقين الحربيين للتنظيم الجيد لتلك الزيارة الميدانية الهادفة، كما أعرب وفد الملحقين العسكريين والاقتصاديين عن عمق امتنانهم وشكرهم للقوات المسلحة لإتاحة الفرصة للاطلاع على أحدث المشروعات التنموية بجمهورية مصر العربية، وأشادوا بالخطوات التنموية المتسارعة التي تتخذها الدولة المصرية في المجالات كافة، رغم الظروف الاستثنائية العالمية خلال الفترة الراهنة.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على التواصل مع الملحقين العسكريين والاقتصاديين المعتمدين للتعريف بالمشروعات التنموية العملاقة للمساهمة في جذب الاستثمار الأجنبي مع باقي مؤسسات الدولة، ودعم أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.