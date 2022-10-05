نقيب الإعلاميين يهنئ الرئيس السيسي وقادة القوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر

هنأ الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ورجال القوات المسلحة البواسل والشعب المصري العظيم بالذكرى الـ49 علي انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

انتصارات أكتوبر نقطة فارقة في تاريخ العسكرية المصرية

وقال نقيب الإعلاميين، إنَّ انتصارات حرب السادس من أكتوبر نقطة فارقة في تاريخ العسكرية المصرية، إذ سطر رجال قواتنا المسلحة ملحمه تاريخية لاستعادة الأرض لبناء دولة متقدمة تضاهي الدول الكبرى.

وأكّد نقيب الإعلاميين: «نحن الآن في إطار سعينا بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء مصر الحديثة المتطورة بأزرعها العسكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية نحتاج إلى روح أكتوبر لنستكمل بناء مصر القوية الحديثة بسواعد وعقول أبنائها الذي يجعلها محل احترام وتقدير من العالم كله».

نحتاج إلى شيوع روح العمل والتضحية والفداء

وأضاف، «نحتاج إلى شيوع روح العمل والتضحية والفداء والإيمان العميق بالله سبحانه وتعالى حتى نترك للأجيال القادمة وطنا عزيزا قويا وحتى نضيف إلى نصر أكتوبر مزيدًا من الانتصارات الوطنية المستمدة من روحة وقيمه الخالدة»

ودعا نقيب الإعلاميين، المولى عز وجل أن يديم نعمتي الأمن والأمان على شعب مصر العظيم وأن يحفظ قادتها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء.