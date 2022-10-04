قصواء الخلالي: ندوات القوات المسلحة التثقيفية تبث روح الانتماء للأجيال

أشادت الإعلامية قصواء الخلالي، بفعاليات الندوة التثقيفية السادسة والثلاثين للقوات المسلحة التي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة: «النهاردة يوم جميل في مصر، ويوم مبهج وتسلم إيد الناس اللي اشتغلت وتعبت وعمت اليوم العظيم ده، وتشرفت بأنني كنت أحد حضور وجمع غفير من أنماط مختلفة من المصريين في فعاليات الندوة، بلدنا جميلة وعظيمة، وهناك حفاوة كبيرة بنصر أكتوبر، وجرى بذل جهد كبير جدا في تنظيم هذا الحدث الذي يبث روح الانتماء لدى الأجيال».

احتفالية عظيمة وشهدت الكثير من اللفتات الإنسانية

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي يُعرض على شاشة «سي بي سي»، أن الندوة التثقيفية السادسة والثلاثين للقوات المسلحة شهدت تفاصيل دقيقة ورسائل مباشرة وغير مباشرة، وتكريم آخر مَن تبقوا من المشاركين في انتصار أكتوبر وعبروا وحرروا الأرض واستردوا الشرف المصري، موضحة أن احتفالية اليوم عظيمة وشهدت الكثير من التفاصيل واللفتات الإنسانية والتركيز على نصر أكتوبر: «أي حدث يجري إسناده للشؤون المعنوية للقوات المسلحة يكون دقيقا بدقة متناهية».

الحدث كان مشرفا ويليق بانتصار أكتوبر العظيم

ووجهت الإعلامية قصواء الخلالي، الشكر والتقدير للشؤون المعنوية بالقوات المسلحة على الندوات التثقيفية وإحياء هذا اليوم بهذه الصورة المشرفة للدولة، والتي كان الجميع سعيدا بها، وعلى رأسنا الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ كانت السعادة ظاهرة على وجهه بهذا الاحتفال والتفاصيل الصغيرة، موضحة أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، كانت مهمة جدا وبها الكثير من الرسائل المفيدة والثرية لمصر والعالم كله: «ولكن في الحقيقة، الحدث كان مشرفا ويليق بانتصار أكتوبر العظيم».