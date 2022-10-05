«القراء» تهنئ السيسي والشعب المصري بالمولد النبوي ونصر أكتوبر

قال محمد الساعاتي المتحدث الرسمي لنقابة محفظ وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، إن مجلس إدارة النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد، -شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء-، بعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة احتفالات الأمة العربية والإسلامية بذكرى خير مولود عرفته البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من شهر ربيع الأول من العام الميلادي 571، وبمناسبة الذكرى الـ49 لنصر العاشر من رمضان المؤزر الموافق للسادس من أكتوبر عام 1973م.

نقابة القراء تهنئ الرئيس بنصر أكتوبر

وبحسب بيان عن نقابة القراء قال الشيخ محمد حشاد نقيب القراء: «يطيب لي باسم مجلس إدارة النقابة والأعضاء البالغ عددهم على مستوى الجمهورية عشرة آلاف عضوا أن يهنئون الرئيس عبد الفتاح السيسي كما نهنئ الأمة الإسلامية والعربية وشعب مصر العظيم بذكرى النصر العظيم، الذى أعاد بفضل الله تعالى العزة والكرامة للأمتين العربية والإسلامية».

وأضاف البيان: «كما نبعث ببرقية مماثلة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وإلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وزير الأوقاف وفضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام والوزراء وأهل القرآن جميعا، بمناسبة حلول الذكرى العطرة ميلاد رسول الإنسانية سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، الذى أرسله الله تعالى ليكون رحمة للعالمين، لقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فرسول الله صلى الله عليه وسلم خير هدية امتن الله على المسلمين بها.

كما قدم الشيخ محمد حشاد ومجلس إدارة النقابة والأعضاء، التهنئة القلبية إلى كل رجال الجيش والشرطة وإلى عموم الشعب المصري وعلماء الأزهر الشريف والأوقاف والإفتاء وأهل القرآن جميعا، قائلاً: «سائلين المولى عز وجل أن يمدهم بمدده وأن يحفظهم من أجل خدمة الوطن وأن يحفظ الوطن الآمن بأبنائه المخلصين وكل عام ومصر محفوظة بحفظ الله تعالى وعنايته ورعايته».