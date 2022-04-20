المقرئ صلاح الجمل: لا أسمع أغاني ومعرفش فين مقر نقابة القراء

كشف الشيخ صلاح الجمل القارء والمبتهل، عن علاقته بنقابة قراء القؤآن الكريم المصرية، موضحاً أنه لا يعرف مقرها، وأنه عضو نقابة الأطباء، ولا يبحث عن الانضمام إلي نقابة القراء، وأنه يتشرف أن ينضم إلى نقابة القراء، وتربطه عللاقة جيدة ببعض أعضائها.

علاقة الشيخ صلاح الجمل بنقابة القراء

وأضاف صلاح الجمل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عضوية نقابة القراء «شرف وتاج وهي مثلها مثل أي نقابة، ولكن للأسف لا يعرف مكانها، ولا يعلم كيف التحق بها»، مضيفاً أن عمله في مجال الطب جعله التحق بنقابة الأطباء، واكتفى بعضوية نقابة الأطباء.

عضوية نقابة قراء القرآن الكريم

وأشار «الجمل»، إلى أن عضوية نقابة قراء القرآن الكريم المصرية لم تخطر بباله، ولكن نقابة القراء بها أساتذته الفضلاء، وكان الشيخ الطبلاوي رحمة الله عليه من أعز أصدقائه، ولكن لا توجد علاقة رسمية بنقابة القراء.

ما يميز صلاح الجمل عن غيره

وقال صلاح الجمل، إنه تميز عن غيره من القراء والمبتهلين أن الله تفضل عليه بأداء خاص في التلاوة وفي الدعاء ولا يشبه أحدا، رغم أنه درس كبار القراء واستمتع بصوتهم مثل الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ محمد رفعت، والشيخ محمود خليل الحصري، والشيخ شعبان الصياد والشيخ طه الفشني والشيخ محمد عمران والشيخ حمدي الزامل والشيخ رفعت الجمل وغيرهم من الأفاضل.

تسجيل القرآن الكريم بالقراءات العشر

وأضح «الجمل»، أنه ينوي تسجيل القرآن الكريم بالقراءات العشر بعد شهر رمضان، موضحا أنه يجوب العالم قارئا للقرآن وداعيا ومبتهلا، كما شدد على أنه لا يقلد أحدا في قرائته، وأنه يحارب ممن وصفهم بـ«أصحاب الضمائر الميتة».

صلاح الجمل: اعكف على القراءة في المصحف ولا أسمع أغاني

وتابع: لا أسمع الأغاني والوقت لا يكفيني لتحقيق أحلامي، واعكف على القراءة في المصحف ودراسة العلم، وهذا العام أكرمني الله بالظهور في ثلاث برامج على ثلاث قنوات مختلفة، ولكن حتى لو توفر لي الوقت لن أسمع لأن هذا الوقت انقضى، سمعت قديما في صغري، أما الآن فلا أسمع أغاني وأنما أتلو القرآن.