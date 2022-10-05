خبير عن الزراعة دون تربة: توفر 95% من المياه.. ولا تستخدم المبيدات

تضرب التغيرات المناخية بمخالبها في كل مكان، وتصيب الزراعة والمياه على وجه الخصوص، إلا أن الخبراء ابتكروا طريقة جديدة للزراعة دون الاحتياج إلى تربة، وباستخدام كميات قليلة من المياه، وكان المردود لا يصدق، وأصبحت الزراعة دون تربة بداية انتعاشة وثورة في المجال الزراعي.

خالد مبارك، حاصل على الماجستير في الزراعة، ومدير إنتاج في إحدى المزارع المتخصصة في الزراعة دون تربة، قال إن التربة العادية التي يزرع بها الفلاح، أصبحت قديمة ومتهالكة، وتعاني من مشكلات عديدة، لذلك كان لابد من التعويض واستخدام بديلٍ للتربة العادية، وأصبحنا نزرع في بيئة مختلفة، سواء كانت بيئة صناعية أو «الزراعة في المياه».

يرى «مبارك» أن هذا النوع من الزراعة يوفر نحو 95% من المياه عن الزراعة التقليدية، ويتيح ذلك فرصة إنتاج النباتات في غير موعدها، ودائما ما تُجرَى التحديثات في هذا النوع من الزراعة عالميا، وتدخل عليها التطويرات المطلوبة، كما تزيد نوعية النباتات المنزرعة باستمرار، «بشكل عام حتى الآن أشهر النباتات التي تزرع حاليا؛ النباتات الورقية مثل الخس والريحان والنعناع، وبعض الثمريات مثل الطماطم والفلفل».

الزراعة باستخدام الأسماك

تنقسم الزراعة دون تربة إلى قسمين الهيدروبونيك والأكوابونيك، فـ«الهيدروبونيك» زراعة تمد النبات بغذائه في صورة معادن مخففة في المياه، و«الأكوابونيك» يتم تغذية النبات على الفضلات الخارجة من الأسماك، عن طريق حوض تربى فيه الأسماء ثم تسحب فضلاتها إلى النباتات كسماد لها، ويجري تنظيفها باستمرار، حسبما أوضح لـ«الوطن».

يوضح «مبارك» أن لكل نظام منهم عيوبه ومميزاته، فنظام الأكوابونيك تكلفة إنشائه عالية، لكن في المقابل لا تنفق على النبات أي شيء وفي آخر العام تجد لديك إنتاجا من اسماك وزرع.

هذا النوع من الزراعة يساعد على توفير محاصيل في غير ميعادها، ويوفر بيئة متحكم بها في النباتات، و«تقدر تزرع أي نبات وأي نوع في أي وقت، وحاليا بنزرع خس في حين إن دا مش الموسم بتاعه».

توفير المياه

كما أن المفهوم الرئيسي الذي تقوم عليه الزراعة دون تربة، هو توفير المياه، وتوفير المغذيات وإنتاج منتج آمن نظيف خالي من المبيدات، وبدأت بشكل بسيط لكنها في الوقت الحالي تنتشر بسرعة، وأصبح هناك وعي بها، كما أن مفهوم الزراعة دون تربة أصبح الناس يعونه ويفهمونه، كما أن وسائل الزراعة دون تربة تنتشر، «الزراعة دون تربة منتشرة في مصر، وهناك عدد لا بأس به من المزارع المائية في مصر»، حسب وصفه.