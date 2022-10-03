«الزراعة» تكشف تفاصيل ضبط أكثر من 132 طن لحوم وأسماك في سبتمبر

علق الدكتور ياسر شريف محروس، مدير إدارة التفتيش على اللحوم بوزارة الزراعة، على ضبط أكثر من 132 طن لحوم وأسماك فاسدة في شهر سبتمبر، قائلا: «الحملات لدينا تتم على مدار العام بالتنسيق بين إدارات التفتيش على مستوى الـ27 محافظة».

حملات بناءً على خطط مدروسة

وأضاف «محروس»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «لدينا حملات بناءً على خطط مدروسة لكل أماكن التداول للمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني بالأسواق وأماكن التخزين والتصنيع، بالإضافة إلى البلاغات التي ترد إلينا والشكاوى الواردة من المواطنين أو من الجهات المعنية توجه حملاتنا بالأطباء البيطريين مع بعض الجهات المعاونة مثل مباحث التموين ومفتشي التموين والتجارة الداخلية وشرطة المسطحات، وذلك بالمرور على أماكن التداول كافة».

وتابع مدير إدارة التفتيش على اللحوم بوزارة الزراعة: «يتم ضبط مخالفات متنوعة منها ما هو غير صالح للاستهلاك الآدمي، ويتمثل في انتهاء صلاحية بعض المنتجات، ومنتجات أخرى قد تكون فاسدة أو لحوم مذبوحة خارج المجازر وتكون حاملة لبعض الأمراض أو غير مفحوصة فحصا بيطريا».

النيابة العامة وإحالة المضبوطات

وأكد: «يتم تحرير المخالفات وضبطها والتحفظ على المضبوطات وإرسالها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها»، مشيرًا إلى أن المحافظات الأعلى استهلاكا على مستوى الجمهورية هي المحافظات الرئيسة مثل القاهرة والجيزة والقليوبية والبحيرة، وفيها أعلى الأماكن التي يتم فيها المضبطوات نظرا للكثافة السكانية وازدياد الأسواق الشعبية والباعة الجائلين وكل ذلك يكون تحت الرقابة ويتم ضبط المنتجات المخالفة فيه.