«تامر» يبدع في تزيين السيارات بالرسم و«لزق الفسفور»: حلم الطفولة تحقق

منذ أن كان طفلا في المدرسة الابتدائية وهو يعشق الرسم بألوان الخشب، وظل حلما يراوده لطالما أبدع فيه طوال فترة حياته، حتى نجح في فتح محل إكسسوار سيارات، لتجميل المركبات من خلال الملصقات الرائعة التي أثارت إعجاب السائقين وأصبح ماركة مسجلة.

«كان نفسي أطلع رسام كبير، واشتغلت في جميع المجالات حتى استقريت في الرجوع إلى هوايتي المفضلة»، هكذا قال تامر جمال المقيم بقرية سبك الضحاك التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، والذي اكتسب شهرة واسعة في مجال الرسم على السيارات خصوصا النقل الكبير.

الهواية المفضلة لـ«تامر»

وتابع: «الرسم سبب سعادتي وهوايتي المفضلة طوال فترة دراستي حتى انتقلت إلى الكلية، وحصلت على بكالوريوس خدمة اجتماعية، وبدأت أتنقل من عمل إلى آخر خلال 8 سنوات، واشتغلت بالنقاشة، وفي الورش ولكن كنت لا أجد ضالتي في هذا العمل».

«بعد بلوغي سن الثلاثين عزمت على فتح أحد محلات الإكسسوارات وفنش السيارات لممارسة هوايتي المفضلة وأصبحت قادرا على رسم جميع الرسومات على السيارات وتزيينها بمادة لزق الفوسفور، ما أدى إلى اكتسابي شهرة واسعة في المدينة» حسب ما أكده «تامر» لـ«الوطن».

سعر ووقت الرسمة

وأكمل: «برسم صورة في ساعة واحدة بالنسبة للسيارات الملاكي، أما السيارات النقل الكبير فيصل الوقت إلى 12 ساعة وأكثر حسب مساحة الرسمة وتفاصيلها، وسعرها يبدأ من 100 حتى 1000 جنيه حسب الرسمة التي يطلبها السائق ومساحتها، وكل هذا يتم عن طريق لزق الفوسفور الذي يعطي لمعة للسيارة بعد رسمها خصوصا في الظلام».

طموح ابن المنوفية

ويحلم ابن مركز أشمون، أن يحقق حلمه في فتح مركز كبير للإكسسوارات وفنش السيارات مع ممارسة هوايته المفضلة بالرسم على السيارات وتزيينها.