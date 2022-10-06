أروى جودة تستأنف تصوير مسلسل «حرب نفسية» منتصف الشهر الجاري

تستعد الفنانة أروي جودة لتصوير دورها في مسلسل «حرب نفسية»، منتصف الشهر الجاري، بعد توقف فترة، بسبب ارتباط عدد من أبطال العمل بتصوير أعمال أخرى.

أروى جودة: سعيدة بعودتي لتصوير مسلسل «حرب نفسية»

وقالت أروي جودة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «سعيدة جدا أنني سأعود لتصوير مسلسل (حرب نفسية)، ابتداء من منتصف الشهر الحالي، وأتمني المسلسل يعجب الجمهور عند عرضه، وأحب أشكر من خلالكم كل من حرص على تهنئتي بعيد ميلادي، فعلا الجميع غمرني بمحبته».

مسلسل «حرب نفسية»، بطولة أروى جودة، جيهان خليل، مصطفى درويش، عصام السقا، وآخرين، ومن تأليف أيمن الشايب، وإخراج أحمد شفيق.

أشباح أوروبا

ويعرض لأروى جودة حاليا في دور العرض، فيلم «أشباح أوروبا»، بطولة هيفاء وهبي ومصطفى خاطر وعباس أيو الحسن وباسم سمرة، وعدد آخر من الفنانين، قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي كوميدي، حول سيدة تنجب 6 توائم، ويضطر الزوج لبيع 3 من أبنائهما بسبب الفقر، وعندما تكتشف الزوجة، تقرر ترك زوجها والسفر للخارج، لتنشأ العديد من الصراعات بين الأشقاء في المستقبل.

وانتهى تصوير فيلم «أشباح أوروبا» منذ 3 سنوات، لكن تعرض للعديد من المشكلات التي عطلت عرضه، من بينها إلقاء القبض على منتج العمل محمد الوزيري، بعد رفع هيفاء وهبي، لقضية نصب عليه.