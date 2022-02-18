اختطاف حسناء سيف الدين ضمن أحداث مسلسل «حرب نفسية»

تواصل الفنانة حسناء سيف الدين تصوير حكاية «حرب نفسية» ضمن أحداث مسلسل «وجوه» للمخرج أحمد شفيق، والذي ينتمي إلى نوعية مسلسلات الـ15 حلقة.

وقالت «سيف الدين» في تصريحات لـ«الوطن» إنها تجسد شخصية فتاة غامضة تُدعى «غادة»، تتعرض لخطف وتعذيب، وتسعى الشرطة لفك غموض وملابسات اختطافها، لاسيما أنها مديرة مكتب مكتب شخصية مجتمعية مهمة.

وأكدت أنها بدأت تصوير أولى مشاهدها داخل مستشفى، لافتة إلى أن دورها جديد عليها ولم تقدم مثله من قبل، معربة عن سعادتها بالتعاون مع المخرج أحمد شفيق، لأنه يجيد توظيف ممثليه وإخراج أفضل ما بداخلهم.

تفاصيل الأزمة الصحية لحسناء سيف الدين

في سياق آخر، استعادت حسناء سيف الدين عافيتها بعد تعرضها لأزمة صحية قبل عدة أشهر، بعد اكتشافها إصابتها بـ5 أورام في رقبتها تحتاج للاستئصال، إلا أنها أصيبت بأكثر من جلطة حالت دون إجراء عملية الاستئصال حينها، وهو ما دفع الأطباء لإتباع «كورس» علاجي مكثف معها لمدة أسبوعين لإذابة الجلطات، ومن ثم التمكن من إجراء العملية بسلام.

«سكن البنات» آخر أعمال حسناء سيف الدين

وكانت آخر أعمال حسناء سيف الدين مشاركتها في مسلسل «سكن البنات»، الذي ينتمي لنوعية مسلسلات الـ60 حلقة، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك في بطولته كل من: وفاء عامر، آيتن عامر، دينا، منة فضالي، منذر رياحنة، محمد نجاتي، حجاج عبدالعظيم، عايدة رياض، شيما الحاج، أحمد جمال سعيد، حسني شتا، هاجر الشرنوبي، إلهام عبدالبديع، أحمد عصام وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.