حسناء سيف الدين تكشف كواليس أول مشاهدها في «حرب نفسية»: «فكرته واقع»

كشفت الفنانة حسناء سيف الدين، اليوم السبت، عن تفاصيل أول مشاهدها في مسلسل «حرب نفسية».

ونشرت حسناء، مجموعة صور من كواليس التصوير، معلقة عليها: «يعني يا ربي أول مشهد أصوره بعد سنتين تعب ولف على الدكاترة وحجز في المستشفيات يطلع مشهد ليا في مستشفى برضه؟! لدرجة أني كنت فاكرة أني بجد مش في التصوير اللهم لا اعتراض».

وأضافت حسناء: «عموما المرض في التمثيل كدا وكدا يعني أرحم بكتير من الحقيقي، يا رب والنبي يا رب ما ترجع لي الأيام دي تاني، كانوا أسوأ سنتين في حياتي الحمد لله».

واختتمت: «كل اللي جاي أحلى إن شاء الله وشغلي كان واحشني أوي، والتصوير وجو اللوكيشين والكاميرا والسكريبت والكرو وكل حاجة».

مسلسل وجوه

حكاية حرب نفسية، ضمن أحداث مسلسل «وجوه» للمخرج أحمد شفيق، الذي ينتمي إلى نوعية مسلسلات الـ15 حلقة.

أزمات حسناء سيف الدين الصحية

وعانت الفنانة حسناء سيف الدين العام الماضي من عدد من الأزمات الصحية، وكشفت عنها من خلال منشور لها عبر حسابها على الفيس بوك منتصف العام الماضي، قائلة: «أنا من شهر 12 اللي فات وأنا ما بلحقش أرفع رأسي أخلص من مرض أدخل في مرض تاني، بقيت أدخل المستشفى بمعدل مرة كل أسبوع».

وأضافت حسناء: «مرة جلطة على الرئة ومرة أورام في الرقبة ومرة التهاب الغدد الليمفاوية، ومرة حصوة في الحالب، وكل شهر تحاليل وأدوية ودكاترة».

واختتمت: «وأخرتها وقعت على ضهري من ارتفاع مترين، ومش قادرة أمشي على رجلي الاتنين ونايمة على ضهري».