اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. 5 مشروعات مصرية تفوز بـ«الأفضل في 2022» عالميا
كتب:
محمود البدوي
07:42 م | الأربعاء 05 أكتوبر 2022
عدد «الوطن» غدا
تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الخميس 6 أكتوبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة، وإليكم أبرز العناوين.
الصفحة الأولى
- «تعظيم سلام».. 5 مشروعات مصرية تفوز بـ«الأفضل في 2022» على مستوى العالم وتحصد جائزة «ENR»
- محطة «عدلي منصور».. معجزة هندسية بسواعد ألف مصري
- «توشكى الجنوبية» مجتمع زراعي وعمراني متكامل على «أرض بِكر»
- مركز «مصر الإسلامي».. منارة ثقافية ودرع لتحصين الأجيال أخلاقياً ودينياً
- محطة «رأس غارب».. حلم العاصمة العالمية لطاقة الرياح يقترب
- متحـف «محمد محمود خليل».. تحفة معمارية عادت لأصلها منذ 110 أعوام
- «السيسي»: مصر تمر بمرحلة مهمة قوامها العمل والإنتاج
- «التعليم»: إطلاق أسماء المعلمين والطلاب المتوفين على الفصول
- «تابلت الثانوية» يصل المديريات ووجبات للطلاب بمدارس القاهرة
- «مدبولي»: الحكومة تسعى لتخفيف وطأة أزمة الغلاء العالمية عن كاهل المواطنين
الصفحة الثانية
- «مدبولي»: «المؤتمر الاقتصادي» يستهدف التوصل لـ«خارطة طريق» لمضاعفة التنمية واستمرار المعدلات الاقتصادية الإيجابية
- رئيس الوزراء: نسعى لتمكين القطاع الخاص وزيادة نسبة استثماراته.. وسنناقش آليات طرح عدد من أصول الدولة للشراكة معه
- القوات المسلحة تنظم زيارات لمرافقة أبناء الشهداء والمصابين للمدارس
- «الشيوخ» يشكل 14 لجنة.. وفوز 8 نواب من «التنسيقية»
- «مسلّم» بعد فوزه بـ«الثقافة والإعلام»: نعمل على تنشيط السياحة لدعم الاقتصاد الوطني
- قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ تدريباً لإدارة الأزمات في بني سويف
- «الغانم»: الكويت شاركت كتفاً بكتف مع أشقائها المصريين في ملحمة النصر
الصفحة الثالثة
- «تعظيـم سـلام» .. 5 مشروعات مصرية تفوز بـ«الأفضل في 2022» على مستوى العالم وتحصد جائزة «ENR»
- محطة «عدلي منصور» .. معجزة هندسية بسواعد ألف «مهندس وعامل»
- وزير النقل: حصولها على جائزة أفضل مشروع نقل في العالم عام 2022 وفق مجلة «ENR» العالمية يدل على المجهود الجبار
الصفحة الرابعة والخامسة
- محطة «رأس غارب».. حلم العاصمة العالمية لطاقة الرياح يقترب
- «توشكي الجنوبية».. مجتمع زراعي وعمراني على «أرض بِكر»
- مركز «مصر الإسلامي».. منارة ثقافية ودرع لتحصين الأجيال «أخلاق ودين»
- متحف «محمود خليل».. تحفة معمارية عادت إلى أصلها منذ 110 أعوام
الصفحة السادسة
- خبير «تخطيط عمراني»: أصبح لدينا تأثير في «تصدير العقارات» وساهمنا في إعادة إعمار ليبيا وغزة والعراق
- وجود مشروع توشكى على أراضٍ صحراوية ساعد على تحقيق أهداف تنموية متعددة وربط الجنوب بالشمال بما يحقق العمران والاكتفاء الذاتي
- وزير الثقافة الأسبق: لدينا مشروعات أخرى تستحق الترشح للفوز بجوائز عالمية
- مقال للدكتور خالد منتصر تحت عنوان «نصر أكتوبر.. صنعه المصريون»
- مقال للدكتور محمود خليل تحت عنوان «النبي والزعيم»
الصفحة السابعة
- «السيسي»: واثق من توفيق الله في بناء «الجمهورية الجديدة»
- الرئيس في الاحتفال بـ«المولد النبوي»: مصر تمر بمرحلة مهمة قوامها العمل والإنتاج.. والشائعات جريمة وصاحبها آثم في حق نفسه ودينه
- علينا ترجمة مكارم الأخلاق لسلوك عملي وواقع ملموس.. و«المنهج الرشيد» هو الذي يجمع بين الإيمان واليقين في الله ونبينا الكريم حرص على ترسيخه وبثه في نفوس أصحابه وأمته
- العلماء والمتميزون في الدعوة بعد تكريم الرئيس لهم: «السيسي» قدّم لمصر إنجازات كبيرة
- «هاشم»: الرئيس لا يألو جهداً في رعاية العلماء ودعا لي بالشفاء والله كافأ مصر به
- «قزامل»: اهتمامه يحتم علينا أن نقف صفاً واحداً لبيان وسطية الإسلام ونبذ التطرف والإرهاب
- «أبو القاسم»: فتح لنا الأبواب للجد والاجتهاد
- «خشبة»: لم أملّ من ممارسة دوري في السيطرة على المنابر بالإسكندرية
- «جمعة»: نفذنا دورات تدريب مع «الإفتاء والأزهر و20 جامعة»
- «الطيب»: مكارم الأخلاق المقصد الأصيل من رسالة الإسلام
- وزير الأوقاف: أكاديمية الأوقاف أصبحت قبلة الدول في تدريب الأئمة والواعظات
- شيخ الأزهر: التعاليم التي تزخر بها مدرسة النبوة المحمدية خريطة نجاة العرب والمسلمين
الصفحة الثامنة والأخيرة
- على حب «أكتوبر» وطعم «النصر» .. جيل بيسلّم جيل
- جزار يحتفل بـ«المولد»: «اللحمة عليك.. والحلاوة علينا»
- في «تكية مسافر».. الزمن يرجع 177 سنة للخلف
- «CGP» تفتتح أول مكتب للأحوال المدنية داخل كومباوند سكني.. ومسرح «البروچ» يتألق في حفل «صوت السينما»