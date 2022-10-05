اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. 5 مشروعات مصرية تفوز بـ«الأفضل في 2022» عالميا

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الخميس 6 أكتوبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة، وإليكم أبرز العناوين.

الصفحة الأولى

- «تعظيم سلام».. 5 مشروعات مصرية تفوز بـ«الأفضل في 2022» على مستوى العالم وتحصد جائزة «ENR»

- محطة «عدلي منصور».. معجزة هندسية بسواعد ألف مصري

- «توشكى الجنوبية» مجتمع زراعي وعمراني متكامل على «أرض بِكر»

- مركز «مصر الإسلامي».. منارة ثقافية ودرع لتحصين الأجيال أخلاقياً ودينياً

- محطة «رأس غارب».. حلم العاصمة العالمية لطاقة الرياح يقترب

- متحـف «محمد محمود خليل».. تحفة معمارية عادت لأصلها منذ 110 أعوام

- «السيسي»: مصر تمر بمرحلة مهمة قوامها العمل والإنتاج

- «التعليم»: إطلاق أسماء المعلمين والطلاب المتوفين على الفصول

- «تابلت الثانوية» يصل المديريات ووجبات للطلاب بمدارس القاهرة

- «مدبولي»: الحكومة تسعى لتخفيف وطأة أزمة الغلاء العالمية عن كاهل المواطنين

الصفحة الثانية

- «مدبولي»: «المؤتمر الاقتصادي» يستهدف التوصل لـ«خارطة طريق» لمضاعفة التنمية واستمرار المعدلات الاقتصادية الإيجابية

- رئيس الوزراء: نسعى لتمكين القطاع الخاص وزيادة نسبة استثماراته.. وسنناقش آليات طرح عدد من أصول الدولة للشراكة معه

- القوات المسلحة تنظم زيارات لمرافقة أبناء الشهداء والمصابين للمدارس

- «الشيوخ» يشكل 14 لجنة.. وفوز 8 نواب من «التنسيقية»

- «مسلّم» بعد فوزه بـ«الثقافة والإعلام»: نعمل على تنشيط السياحة لدعم الاقتصاد الوطني

- قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ تدريباً لإدارة الأزمات في بني سويف

- «الغانم»: الكويت شاركت كتفاً بكتف مع أشقائها المصريين في ملحمة النصر

الصفحة الثالثة

- «تعظيـم سـلام» .. 5 مشروعات مصرية تفوز بـ«الأفضل في 2022» على مستوى العالم وتحصد جائزة «ENR»

- محطة «عدلي منصور» .. معجزة هندسية بسواعد ألف «مهندس وعامل»

- وزير النقل: حصولها على جائزة أفضل مشروع نقل في العالم عام 2022 وفق مجلة «ENR» العالمية يدل على المجهود الجبار

الصفحة الرابعة والخامسة

- محطة «رأس غارب».. حلم العاصمة العالمية لطاقة الرياح يقترب

- «توشكي الجنوبية».. مجتمع زراعي وعمراني على «أرض بِكر»

- مركز «مصر الإسلامي».. منارة ثقافية ودرع لتحصين الأجيال «أخلاق ودين»

- متحف «محمود خليل».. تحفة معمارية عادت إلى أصلها منذ 110 أعوام

الصفحة السادسة

- خبير «تخطيط عمراني»: أصبح لدينا تأثير في «تصدير العقارات» وساهمنا في إعادة إعمار ليبيا وغزة والعراق

- وجود مشروع توشكى على أراضٍ صحراوية ساعد على تحقيق أهداف تنموية متعددة وربط الجنوب بالشمال بما يحقق العمران والاكتفاء الذاتي

- وزير الثقافة الأسبق: لدينا مشروعات أخرى تستحق الترشح للفوز بجوائز عالمية

- مقال للدكتور خالد منتصر تحت عنوان «نصر أكتوبر.. صنعه المصريون»

- مقال للدكتور محمود خليل تحت عنوان «النبي والزعيم»

الصفحة السابعة

- «السيسي»: واثق من توفيق الله في بناء «الجمهورية الجديدة»

- الرئيس في الاحتفال بـ«المولد النبوي»: مصر تمر بمرحلة مهمة قوامها العمل والإنتاج.. والشائعات جريمة وصاحبها آثم في حق نفسه ودينه

- علينا ترجمة مكارم الأخلاق لسلوك عملي وواقع ملموس.. و«المنهج الرشيد» هو الذي يجمع بين الإيمان واليقين في الله ونبينا الكريم حرص على ترسيخه وبثه في نفوس أصحابه وأمته

- العلماء والمتميزون في الدعوة بعد تكريم الرئيس لهم: «السيسي» قدّم لمصر إنجازات كبيرة

- «هاشم»: الرئيس لا يألو جهداً في رعاية العلماء ودعا لي بالشفاء والله كافأ مصر به

- «قزامل»: اهتمامه يحتم علينا أن نقف صفاً واحداً لبيان وسطية الإسلام ونبذ التطرف والإرهاب

- «أبو القاسم»: فتح لنا الأبواب للجد والاجتهاد

- «خشبة»: لم أملّ من ممارسة دوري في السيطرة على المنابر بالإسكندرية

- «جمعة»: نفذنا دورات تدريب مع «الإفتاء والأزهر و20 جامعة»

- «الطيب»: مكارم الأخلاق المقصد الأصيل من رسالة الإسلام

- وزير الأوقاف: أكاديمية الأوقاف أصبحت قبلة الدول في تدريب الأئمة والواعظات

- شيخ الأزهر: التعاليم التي تزخر بها مدرسة النبوة المحمدية خريطة نجاة العرب والمسلمين

الصفحة الثامنة والأخيرة

- على حب «أكتوبر» وطعم «النصر» .. جيل بيسلّم جيل

- جزار يحتفل بـ«المولد»: «اللحمة عليك.. والحلاوة علينا»

- في «تكية مسافر».. الزمن يرجع 177 سنة للخلف

- «CGP» تفتتح أول مكتب للأحوال المدنية داخل كومباوند سكني.. ومسرح «البروچ» يتألق في حفل «صوت السينما»