شهود عيان يروون لـ«الوطن» تفاصيل اصطدام تريلا بـ3 سيارات بموقف الألف مسكن

نخلة توقف سائق التريلا المتهور .. إصطدم بـ 3 ميكروباصات وشطر سيارة نصفين (صور)

كان الهدوء يعمل المكان بعض الشيء، وفجأة تعالت الأصوات بالصراخ و«كلاكسات» السيارات، بعدما قام سائق تريلا بالاصطدام بـ3 سيارات داخل موقف بمنطقة الألف مسكن، وإصابة عدة أشخاص بيهم اثنين حالتهما خطيرة.

وكشف أحد سائقي الميكروباص في موقف الألف مسكن، تفاصيل الواقعة، قائلًا: «إن الوضع كان ساكنًا وهادئًا وفي لحظة سمعوا أصوات صراخات وسيارة تريلا تسير بسرعة كبيرة ويقوم أشخاص مستقلين دراجات نارية بمطاردتها، وفجأة قام قائد السيارة بالدخول إلى موقف الميكروباصات دون توقف حتى أنه اصطدم بـ 3 سيارات».

نخلة توقف قائد السيارة

وأضاف السائق، أنه في ذلك الوقت حاول الأهالي والسائقون داخل موقف الألف مسكن، إيقاف السائق ولم يتمكنوا من ذلك، وفجأة اصطدمت سيارته في نخلة وتوقفت وعقب ذلك تجمع الأهالي وأخرجوه من السيارة، والإمساك به وإبلاغ رجال الأمن ومن ثم اقتياده إلى قسم الشرطة.

وأوضح أن الجميع داخل الموقف كان في حالة صدمة، موضحًا أن من بين الخسائر في الحادث سيارة ميكروباص انقسمت إلى نصفين نتيجة لقوة الاصطدام بها: «عرفنا بعد ذلك أنه قام بالاصطدام بسيارات أخرى خارج الموقف؛ مما دفع قائدي الدراجات النارية لمطاردته للإمساك به، كما أنه في وقت الحادث لم يكن في الموقف الكثير من السيارات مما قلل الخسائر».

بلاغ إلى رجال الشرطة

كانت البداية عندما ورد بلاغ الى رجال الشرطة يفيد باصطدام سيارة تريلا بعدد من السيارات الأخرى بمنطقة الألف مسكن، وعقب الانتقال والفحص تبين أن سائق التريلا كان يقود بسرعة، وتم ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.