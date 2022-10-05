أحمد سعد لـ«الوطن»: فخور لغنائي في أوبريت «لمتنا» أمام الرئيس

قال الفنان أحمد سعد، إنه يشعر بالفخر لمشاركته بالغناء في أوبريت «لمتنا»، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في ذكرى انتصارات أكتوبر، واصفا إياها بالحدث الوطني العظيم الذي يعتز به كل مصري وعربي، مؤكدا أن المشاركة في مثل هذه المناسبات الوطنية تجعل كل فنان فخور ببلده وبالتضحيات التي قام بها رجال أوفياء.

وأضاف سعد لـ«الوطن»، أن إطلاق مشروع مصري بهدف توعوي وثقافي، أمر يجب الإشادة به، خصوصًا وأنه لمصلحة كل الأجيال التي لم تعاصر البطولات التي سطّر فيها الرجال بدمائهم حكايات تزيد كل مصري وعربي عزة وكرامة.

أوبريت لمتنا شارك فيه نخبة من نجوم الغناء المصري والعربي

وشارك نجوم الغناء بالوطن العربي في الاحتفالية الخاصة بانتصارات أكتوبر في الندوة التثقيفية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم أوبريت غنائي بعنوان لمتنا، بالأمس.

الأوبريت من كلمات الدكتور مدحت العدل وألحان مدين

أوبريت «لمتنا» من كلمات الدكتور مدحت العدل وألحان مدين وتوزيع أحمد عادل ومكساج مصطفى رؤوف وشارك فيه بالغناء من مصر كل من الطفلة كنزي ومدحت صالح وأحمد سعد ومن المملكة العربية السعودية بدر الشعيبي، ومن الأردن الفنانة نداء شرارة، ومن لبنان الفنانة نوال الزغبي، ومن الإمارات العربية الفنانة بلقيس، ومن المغرب الفنانة جميلة البداوي ومن قطر الفنان فهد الكبيسي ومن ليبيا الفنان حميد الشاعري ومن فلسطين الفنان محمد عساف بالتعاون مع كورال روح الشرق.