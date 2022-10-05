محيي إسماعيل بمهرجان الإسكندرية: «مفصل بدلة ومكلف نفسي.. مفيش تصفيق ليه؟»

حرص الفنان محيي إسماعيل على حضور حفل افتتاح الدورة 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي، برئاسة الأمير أباظة.

محيي إسماعيل يمازح جمهور مهرجان الإسكندرية السينمائي

وقال «إسماعيل» في كلمته بمهرجان الإسكندرية السينمائي، مازحا: «فين التصفيق الكبير؟، أنا صاحي من الفجر عشان أفصل البدلة دي ومكلف نفسي، وفي الآخر مش لاقي تصقيف حار، أنا القيصر».

وأشار محيي إسماعيل إلى أن محمود حميدة يستحق التكريم من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، «لأنه راجل يحب السينما والإنتاج، ويملك وعيا كبيرا، ودارس ومثقف، وأسس مجلة كبيرة»، ووجه له كلمة في نهاية حديثه: «محمود حميدة طول بعرض ماشي بيهز الأرض».

المكرمون في مهرجان الإسكندرية السينمائي

والمهرجان يكرم كلا من المخرج محمد عبدالعزيز ويمنحه وسام البحر المتوسط، ودنيا سمير غانم، وسعيد حامد، ووجيه الليثي، وإمام عمر، والممثلة ماريان بورجو (فرنسا)- والممثلة والمخرجة نورا أرماني (مصر، فرنسا، أرمينيا، الولايات المتحدة الأمريكية).