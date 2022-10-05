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لمسة وفاء للنجوم الراحلين بمهرجان الإسكندرية السينمائي

كتب:

خالد فرج
09:33 م | الأربعاء 05 أكتوبر 2022
مهرجان الإسكندرية السينمائي

مهرجان الإسكندرية السينمائي

شهد حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، احتفاء بالنجوم الذين رحلوا عن عالمنا، وأبرزهم هشام سليم، ومها أبو عوف، وسمير غانم، ودلال عبد العزيز، عهدي صادق، علي عبد الخالق، أحمد حلاوة، عايدة عبد العزيز.

لجنة تحكيم المسابقات المختلفة

واستعرض المهرجان، أعضاء لجنة تحكيم المسابقات المختلفة ومنهم خيري بشارة الذي يترأس مسابقة الدولية، وأعضاء اللجنة المخرج بريس كوفين، المخرجة جوليانا جامبا، المخرج ميروسلاف مانديتش (البوسنة والهرسك)، الممثل أحمد الأحمد.

تكريم مهرجان الإسكندرية السينمائي

والمهرجان يكرم كل من المخرج محمد عبد العزيز ويمنحه وسام البحر المتوسط، ودنيا سمير غانم، وسعيد حامد، ووجيه الليثي، وإمام عمر، والممثلة ماريان بورجو (فرنسا)- والممثلة والمخرجة نورا أرماني (مصر، فرنسا، أرمينيا، الولايات المتحدة الأمريكية).

احتفاء المهرجان بالفنانين الراحلين

ويحتفي المهرجان بعدد من الأسماء الفنية الراحلة، ومنهم إسماعيل ياسين، المخرج فطين عبدالوهاب، الفنان سمير غانم، دلال عبد العزيز، سمير صبري، المونتير سعيد الشيخ، الموسيقار علي إسماعيل، مديرة التصوير أبية فريد.

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رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.