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تنصيب إبراهيم تراوري رئيسا للجمهورية في بوركينا فاسو

كتب:

أحمد حامد دياب
02:46 ص | الخميس 06 أكتوبر 2022
إبراهيم تراوري

إبراهيم تراوري

أعلن الجيش في بوركينا فاسو تولي الكابتن إبراهيم تراوري، منصب رئيس الجمهورية، بعدما قاد انقلابًا عسكريًا ضد الزعيم العسكري بول هنري داميبا، الذي استولى على السلطة في انقلاب سابق، يناير الماضي.

وتعهد الرئيس الجديد باحترام الجدول الزمني للانتقال الديمقراطي الذي اتفق عليه سلفه مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس».

وقال إبرايهم تراوري إن بوركينا فاسو ستحترم التسوية القائمة التي جرى الاتفاق عليها مع «إيكواس» في يوليو، للعودة إلى النظام الدستوري خلال مدة تصل إلى 24 شهرا، مؤكدا أن بلاده ستفي بالتزاماتها الدولية وما يتعلق منها خاصة بحماية حقوق الإنسان.

قانون أساسي سيحل مؤقتا محل الدستور

ونقلت وكالات أنباء عالمية عن الضابط في جيش بوركينا فاسو الكابتن كيسيندسيكا فاروق أزاريا سورغو، الناطق باسم الحركة الوطنية للإنقاذ والإصلاح، عبر التلفزيون الرسمي، قوله إن رئيس الحركة الوطنية للإنقاذ والإصلاح يتولى مهام رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر نص عليه قانون أساسي سيحل مؤقتاً محل الدستور، وسيجرى العمل بهذا التشريع.

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