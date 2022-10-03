هجوم إرهابي في الكونغو الديمقراطية.. و«إيكواس» ترسل وفدا إلى بوركينا فاسو

شهدت عدد من الدول الإفريقية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، كان من أبرزها، مقتل 14 مدنيا في شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، جراء هجوما يحتمل أن تكون ميليشيا «تحالف القوى الديمقراطية» مسؤولة عنه، فيما سيزرو وفد من «إيكواس»، اليوم الاثنين، بوركينا فاسو عقب التطورات التي تشهدها البلاد.

وقال مسؤولون محليون بجمهورية الكونغو الديمقراطية، إن 14 مدنيا لقوا مصرعهم جراء هجوم بالسواطير من المحتمل أن تكون نفذته «تحالف القوى الديمقراطية» شمال شرقي البلاد.

وحمل رئيس جمعية ثقافية في «بانيالي تشابي»، فوستين مبوما بابانيلاو، مسؤولية الهجوم لوجود عدد غير كاف من أفراد الجيش في المنطقة، حيث تنشط العديد من الجماعات المسلحة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

إحراق 36 منزلا في الهجوم

وأوضح رئيس إحدى المنظمات الشبابية المحلية، يدعى «جاك أناياي باندينجاما»، أن مسلحين يشتبه بانتمائهم إلى «تحالف القوى الديمقراطية»، أحد فروع تنظيم «داعش» الإرهابي، دخلوا مساء أمس الأول السبت، إلى منطقة تابعة لقبيلة «بانيالي تشابي» بإقليم إيتوري، وقتلوا 14 شخصا بالسواطير.

وأشار باندينجاما، إلى إصابة شخصين آخرين، مضيفا أن المسلحين أحرقوا 36 منزلا، فيما أوضح رئيس القبيلة، «إتيان بابانيلو تشابي»، أن الضحايا دفنوا في مقبرة جماعية، محذرا من أن هذا الهجوم يهدد عودة أبناء القبيلة.

اشتباكات بين محتجين والشرطة في أجزاء من عاصمة غينيا «كوناكري»

من جانبه، قال رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، المعروفة اختصارا باسم «إيكواس»، أومارو سيسوكو إمبالو، أمس الأحد، إن المجموعة في إطار التزامها المجموعة بالسلام والاستقرار في بوركينا فاسو، سترسل وفدا، اليوم الاثنين، إلى البلاد.وأثنى إمبالو في بيان، على مختلف الأطراف في بوركينا فاسو لقبولها تسوية سلمية لخلافاتهم.

وفي غينيا، تحولت الاحتفال بالذكرى 64 لاستقلال البلاد، إلى اشتباكات بين محتجين والشرطة في أجزاء من العاصمة «كوناكري»، وقال أحد منظمي الاحتفال، طلب عدم ذكر اسمه، إن حشدا تجمع للاحتفال باستقلال البلاد، وفقا لمات ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وأضاف المنظم، أنهم أرادوا أيضا تكريم ضحايا القمع في الأحياء، حيث كثيرا ما أسفرت الاشتباكات مع الشرطة عن سقوط قتلىوفي وقت سابق، خرج المئات من الشباب إلى طريق «روت لو برنس» الذي يربط العاصمة بضواحيها الشمالية.

وأضرم متظاهرون النار في حافلة ذات طابقين، فيما انتشرت صور لسيارة شرطة محترقة، فيما قال سكان منطقة «بامبيتو»، إنهم سمعوا إطلاق نار حوالي الساعة 7:00 مساءً «09:00 مساءا بتوقيت القاهرة».