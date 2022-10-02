سفارة فرنسا في بوركينا فاسو تفرق المتظاهرين أمامها بقنابل الغاز
فرنسا تنصح رعاياها في واجادوجو بعدم مغادرة منازلهم
كتب:
سحر المكاوى
10:30 ص | الأحد 02 أكتوبر 2022
بوركينا فاسو
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بإطلاق غاز مسيل للدموع من السفارة الفرنسية في بوركينا فاسو؛ لتفريق المتظاهرين أمامها، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.
واندلع حريق في مقر السفارة الفرنسية فى عاصمة بوركينا فاسو، مساء أمس، ونصحت فرنسا رعاياها في بوركينا فاسو بعدم مغادرة منازلهم حتى إشعار آخر، وأدانت باريس بشدة أعمال العنف التي طالت سفارتها في بوركينا فاسو.
باريس تدين بشدة أعمال العنف فى بوركينا فاسو
وأعلن عسكريون في بوركينا فاسو، أمس، إقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم كولونيل بول هنري.