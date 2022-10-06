سعر جرام الذهب عيار 21 بمحال الصاغة في مصر اليوم

شهدت أسعار الذهب تباينًا خلال الآونة الاخيرة، ما بين انخفاض وارتفاع لتعاود الأسعار صعودها اليوم الخميس، وتسجل الأوقية الواحدة سعر 1720 دولارًا، بعد أن سجلت خلال الايام الماضية 1663.6 دولار للأوقية، الأم الذي أثر على الأسعار المحلية لجميع أعيرة الذهب، حيث شهدت انخفاضًا قارب 20 جنيهًا للجرام الواحد.

سعر جرام الذهب عيار 21

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار الذهب اليوم الخميس، ووفقًا للبيان الصادر مساء أمس الأربعاء عن شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة، وجاءت كالتالي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 1223 جنيهًا.

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ 1080 جنيهًا.

- وصل جرام الذهب عيار 18 إلى 926 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 720 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب 8640 جنيهًا.

الذهب يصل لأعلى مستوياته في أغسطس

جدير بالذكر أن الذهب قد وصل في أغسطس 2022 إلى أعلى مستوياته العالمية مسجلًا 2074.88 دولار، وسط مزيد من التوقعات أن يصل تداوله في ديسمبر المقبل عند مستوى 1642.09 دولار للأوقية الواحدة، وذلك وفقًا لنماذج الاقتصاد لعالمية، وتوقعات المحللين، على أن يسجل تداول الذهب عالميا خلال العام المقبل عند 1587.96 دولار للأوقية.

وفي سياق آخر، عقد مجلس الذهب العالمي، شراكة مع شركة البحوث الدولية Coalition Greenwich، مؤخرا والتي قامت بإجراء عدد كبير من اللقاءات مع صانعي القرار في مؤسسات الاستثمار العالمي، لاستطلاع آرائهم وتوقعاتهم المستقبلية بالنسبة لأسواق الذهب العالمية، حيث كشفت الآراء، أنّ المستثمرين الذين يمتلكون الذهب بالفعل يعملون بشكل مستمر على تنويع أصولهم الاستثمارية، خوفا من مواجهة التضخم.