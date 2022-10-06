استقرار أسعار الذهب محليا بعد سلسلة تراجعات.. وارتفاع عالمي 4%

ارتفعت أسعار الذهب مرة أخرى لتسجل 1720 دولارًا للأوقية اليوم الخميس بعد انخفاضها بنسبة 1.4% في الجلسة السابقة، لتأثرها بتغير الآراء حول المسار المحتمل للسياسة النقدية الأمريكية.

ارتفاع سعر المعدن الأصفر 4 %

كما ارتفع سعر المعدن الأصفر بنسبة 4% تقريبًا هذا الأسبوع، حيث استفاد من الضعف الأخير في عوائد الدولار والخزانة في ظل حذ المستثمرين.

وأشارت بيانات يوم الأربعاء إلى نشاط قوي في التوظيف بالقطاع الخاص وقطاع الخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية، ما عارض البيانات الأمريكية الضعيفة في وقت سابق من الأسبوع ودعم حالة المزيد من التشديد النقدي.

وقفزت أسعار النفط بعد أن وافقت «أوبك +» على خفض كبير للإنتاج، مما يبقي الضغوط التضخمية مرتفعة، وكرر مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي التأكيد على الحاجة إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم.

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار في أغسطس من عام 202، ومن المتوقع أن يتداول الذهب عند مستوى 1642.09 دولار أمريكي للأوقية بحلول نهاية هذا الربع (أكتوبر - ديسمبر 2022)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، على أن يتم التداول عند 1587.96 دولار في غضون 12 شهرًا.

الذهب المحلي يواصل الحفاظ على استقراره.. وعيار 21 بـ1080 جنيها

محلياً، حافظ الذهب على استقراره منذ تعاملات ظهر أمس الأربعاء، مسجلاً في محلات الصاغة المصرية، 1234 جنيها لذهب عيار 24، و1080 جنيها لذهب عيار 21، بينما سجل ذهب عيار 18 سعر 926 جنيها، وبيع ذهب عيار 24 بسعر 720 جنيها، والجنيه الذهب بـ8640 جنيها مقارنة بـ9009 جنيهات الأسبوع الماضي.