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أسعار الذهب المحلية ترتفع 5 جنيهات

كتب:

مارينا رؤوف
03:46 م | الأربعاء 05 أكتوبر 2022
الذهب

الذهب

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفًا في السوق المحلية، خلال تعاملات اليوم، وارتفع عيار 21 بمقدار 5 جنيهات فقط، مقارنة بآخر سعر له صباحًا؛ ليسجل سعر البيع في تعاملات اليوم 1080 جنيهًا للجرام، بدلًا من 1075 جنيهًا.

تقارير البورصات العالمية 

أشارت تقارير البورصات العالمية والمصرية عن أسعار الذهب وبيان شعبة الذهب بالغرف التجارية، إلى أنَّ الذهب عيار 24 سجل 1234.2 جنيه للجرام، وعيار 18 بلغ 925.7 جنيه للجرام، ووصل عيار 14 إلى 722 جنيهًا للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

سعر الجنيه الذهب 

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8 آلاف و640 جنيهًا، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجلت أسعار الذهب العالمية 1711 دولارًا للأوقية.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.