«وكيل صحة المنوفية»: نجاح مبادرة القضاء على أمراض سوء التغذية بنسبة 97%

قال الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إنّ الفرق الطبية بالمحافظة، شاركت في مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على أمراض سوء التغذية «الأنيميا - السمنة - التقزم»، بنسبة تغطية تصل إلى 97%.

تقديم الخدمات الطبية لـ501 آلاف و624 منتفعًا

وتابع «خالد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى تقديم الخدمات الطبية بالمبادرة لعدد 501 آلاف و624 منتفعًا بنسبة تغطية تصل إلى 97% من المستهدف، موجهًا الشكر للمجهود المثمر للفرق الطبية المشاركة بالمبادرة التي أطلقها عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه جرى تحويل عدد 109 آلاف و939 طفلًا للعيادات لتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى فحص وعلاج أمراض سوء التغذية بالمدارس الابتدائية التابعة للتربية والتعليم وكذلك المعاهد الأزهرية، حيث يجري قياس الطول والوزن والهيموجلوبين للكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا.

القضاء على الأمراض المزمنة

وأشار «خالد» إلى أن مبادرات رئيس الجمهورية تساعد في القضاء على الأمراض المزمنة التي تعاني منها فئة من المجتمع لخلق مجتمع صحي، موجهًا الشكر لجميع الأطقم الطبية والتمريض على المساهمة في نجاح هذه المبادرات.