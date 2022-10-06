وزارة الصحة: اللقاحات تحمي المواطنين من متلازمة ما بعد كورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن تأثير فيروس كورونا على صحة الدماغ والقلب والرئتين، ودعت المواطنين إلى ضرورة تلقي اللقاح والجرعة التنشيطية لتقوية المناعة، للوقاية من مضاعفات «كوفيد 19».

وأكدت الوزارة في تقرير رسمي لها، أن لقاحات كورونا تحمي المواطنين من متلازمة ما بعد كورونا، وهي متلازمة تصيب الأفراد المصابين بفيروس كورونا، وتستمر بعد التعافي من 3 إلى 6 أشهر، وفقا للجهاز المناعى للجسم.

متلازمة مابعد كورونا

وعن أعراض متلازمة ما بعد كورونا، أشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أنها تتمثل في استمرار رفع درجة الحرارة والإحساس بالتعب والإرهاق والنهجان المستمر، والتأثير على القلب والحركة، وفي حال الحصول على لقاحات كورونا يتم التعافي من المتلازمة.

ولفتت الوزارة إلى أن هناك انخفاض في أعداد إصابات فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدة أن ذلك يرجع الى التوسعات في عملية التطعيمات، من خلال حملة طرق الأبواب.

توافر لقاحات كورونا كافة داخل مصر

وطمأنت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بشأن توافر اللقاحات كافة، سواء للمواطنين المسافرين أو غيرهم، مؤكدة أن شحنات اللقاحات تتوالى بشكل منتظم، ولدينا فائض منها يكفي حتى العام المقبل.

وشددت الوزارة على المواطنين بضرورة التسجيل على موقع لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوي.

واستعرضت وزارة الصحة والسكان الإجراءات الاحترازية، بالتزامن مع اقتراب الدخول في فصل الشتاء والتوقعات بارتفاع أعداد إصابات كورونا.

وأكدت الوزارة ضرورة ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والمداومة على غسيل اليدين، والبعد عن الزحام.