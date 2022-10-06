حبس المتهم بضرب محامٍ في أبو حماد بالشرقية 15 يوما

قررت النيابة العامة بمحافظة الشرقية، حبس متهم تعدى بالضرب على محام بتوجيه عدة لكمات له في محكمة أبو حماد الابتدائية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن حرر المجني عليه محضرًا ضد الشخص، متهمًا إياه بالتعدي بالضرب المبرح عليه، ما أدى لإصابته بجروح وإصابات بالغة.

وتلقى مدير أمن الشرقية اللواء محمد صلاح، إخطارًا من حرس محكمة أبو حماد الابتدائية، يفيد تعدي شخص على محام داخل المحكمة في أثناء تأديته مهام عمله، وأبلغ حرس المحكمة مديرية الأمن بتفاصيل الواقعة، وجرى ضبط المتهم وتحرير المحضر اللازم.

نقيب المحامين يستنكر فعل المتهم

وأوضح نقيب المحامين عادل عفيفي، أن المحامي تعرض للضرب المبرح على يد شخص من أسرة الخصوم الذي يترافع ضدهم في إحدى قضايا الأسرة، مستنكرًا فعل المتهم، مؤكدًا على إدانته بالقانون.

وقررت النيابة العامة، حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ولا تزال تباشر تحقيقاتها في الواقعة.

العقوبة القانونية للمتهم

وقال المحامي بالاستئناف إسلام صلاح، إنّ قانون العقوبات المصري، ينص على أنه يعاقب كل من استخدم القوة أو لوح بها ضد آخر ليفزعه أو ينزل في قلبه الخوف أو لأذيته، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات.