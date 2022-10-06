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شيخ الأزهر يكرم أوائل الثانوية الأزهرية ويحرص على التقاط الصور معهم

كتب:

إسراء سليمان
12:01 م | الخميس 06 أكتوبر 2022
شيخ الأزهر يكرم أوائل الثانوية الأزهرية

شيخ الأزهر يكرم أوائل الثانوية الأزهرية

كرَّم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أوائل الثانوية الأزهرية بأقسامها العلمي والأدبي والشعبة الإسلامية والمكفوفين، للعام الدراسي 2021/2022، أمس الأربعاء بمشيخة الأزهر. 

الاستماع للطلاب الأوائل وأسرهم

وحرص الإمام الأكبر على الاستماع للطلاب الأوائل وأسرهم، مؤكدًا أن الأزهر يعتز بأبنائه المتفوقين ويحرص على نبوغهم وتميزهم، للاضطلاع بدور ريادي في مواجهة التحديات التي تواجه عالمنا الإسلامي، معربًا عن تقديره لأسر الطلاب المتفوقين الذين وفروا لهم الظروف التي قادتهم للتفوق والتميز.

الحرص على تحصيل العلوم النافعة

كما حرص على توجيه عدة رسائل للطلاب الأوائل، مشددًا على أهمية بر الوالدين والإحسان إليهم والعمل على رعايتهم، ورد الجميل إليهم على ما بذلوه في سبيل تفوقهم، وبذل الكثير لإرضائهم وطاعتهم، والحرص على تحصيل العلوم النافعة لدينهم ووطنهم، وأن يخصصوا وقتًا للقراءة والاطلاع جنبا إلى جنب مع المناهج الدراسية، وأن يتمسكوا بسنة نبينا - صلوات الله وسلامه عليه - ومنهجهم الأزهري الوسطي، وأن يجعلوا من رفعة أمتهم ووطنهم هدفًا يبذلون الغالي من أجل تحقيقه.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.