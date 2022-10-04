وزير الداخلية يهنئ شيخ الأزهر ووزير الدفاع بذكرى المولد النبوي

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ببرقية تهنئة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بذكرى المولد النبوي الشريف.

وجاء في نص البرقية: «يسُرني وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف أن أُعرب لفضيلتكم عن أخلص التهاني وأسمى الأماني، ونحن نحتفل بمولد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ونتوجه للمولى جلت قدرته أن يبارك جهودكم السديدة في نشر صحيح الدين الحنيف، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على فضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى أمتنا الإسلامية بمزيد من اليُمن والخير والبركات».

نص برقية وزير الداخلية لوزير الدفاع

كما بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لتهنئته بذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال وزير الداخلية في برقيته: «يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف أن نُعرب لسـيادتكم والمجلس الأعلـى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصـف وجنود القوات المسلحة الباسلة عن أصدق التهاني وأسمى الأمنيات».

وزير الداخلية يهنئ الفريق أسامة عسكر

كما بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ببرقية تهنئة للفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وجاء في نص البرقية: «يسُرني وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف أن نبعث لسـيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف وجنود قـواتنا المسلحة بأخلص التهاني وأسمى الأمنيات، ونحن نستقبل هذه المناسبة العطرة ونستقي منها المعاني والدلالات لتكون لنا دافعا للمزيد من البذل والعطاء لرفعة مسيرة الوطن في مرحلة دقيقة من تاريخه نستهدف فيها التنمية والبناء؛ لنبتهل إلى المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ قواتنا المسلحة الباسلة ولتبقى أبد الدهر درعا وسيفا للوطن».