النيابة تباشر التحقيقات بعد العثور على جثة خمسيني نتيجة طلق ناري بالشرقية

عثر الأهالي بقرية شبرا العنب التابعة لمركز منيا القمح بالشرقية، على جثة شخص في بداية الخمسينيات من العمر، به أثار طلق ناري وملقى في محيط مقابر القرية، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى منيا القمح المركزي، وتولت النيابة العامة التحقيقات، فيما طالبت بتقرير من الطب الشرعي، بعد إجراء الصفة التشريحية على الجثة، وبيان سبب الوفاة لكشف غموض وأسباب مقتله.

وأبلغ أهالي القرية، شرطة النجدة التي أخطرت بدورها مديرية أمن الشرقية، بالعثور على جثة شخص في العقد الخامس وانتقلت قوة أمنية إلى حيث موقع الجثة بجوار مقابر القرية فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر القانوني، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بعرفة النيابة العامة بمشرحة مستشفى بلبيس منيا القمح.

رجال النيابة العامة تباشر التحقيقات

انتدب رجال النيابة العامة بالشرقية، فريق من الطب الشرعي لتشريح جثة شخص عثر عليها بالمقابر لبيان أسباب الوفاة وكيفية سبب وقوعها، كما ويكثف رجال الأمن من إدارة البحث الجنائي لتحديد هوية الجنائي ومرتكبي الواقعة.

العثور على جثة مصابة بطلق ناري

كانت مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثة شخص يدعى «أحمد. ت»، يبلغ من العمر 43 سنة، وانتقلت قوة أمنية إلى مقر الواقعة، فيما تم التحفظ على الجثمان، ويجر فريق من الطب الشرعي إجراءات التشريح على الجثمان لبيان سبب الوفاة وتحديد الجناة.