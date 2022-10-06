«زراعة الشرقية»: المساحة المنزرعة لمحصول الذرة الاستراتيجي 218 ألف فدان

قال المهندس أشرف طه نصير مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، يجري هذه الأيام حصاد عدد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بالمحافظة، أهمها محصول القطن، محصول الأرز، ومحصول الذرة، لافتا إلى أن محصول الذرة يبلغ المساحة المنزرعة منه نحو 218 ألف فدان بجميع أنواع الذرة المختلفة التي تزرعها المزارعين في المراكز المختلفة بالمحافظة، المتنوعة ما بين الذرة النيلي، الذرة البيضاء والذرة الصفراء.

حصاد 140 ألف فدان من الذرة الشامية

وأشار نصير في تصريحات لـ«الوطن»، إلى حصاد عدد 140 ألف فدان من الذرة الشامية، من إجمالي 218 ألف فدان بواقع حصاد 44 ألف فدان ذرة صفراء الذي يستخدم في علف المواشي، و96 ألف فدان من الذرة الأبيض الذي يستخدم في الطعام والخبز.

أهم المحاصيل الاستراتيجية بالشرقية

وأضاف نصير، أن محافظة الشرقية تتمتع بمساحة جغرافية كبيرة كما أنها إقليم زراعي يتميز بزراعة أهم المحاصيل الزراعية الإستراتيجية مثل القطن والأرز والقمح والذرة لافتا إلى ازدهار زراعة القطن هذا العام ومعظم المحاصيل الزراعية شهدت غزارة في الإنتاج.

مساحة القطن بالشرقية

وأوضح نصير المساحة المنزرعة من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة إذ بلغت المساحة المنزرعة من القطن بالشرقية هذا العام 56117 فدان بواقع 20 ألف فدان زائدا عن العام الماضي، لافتا إلى أن سعر القنطار وصل في حلقات التسويق نحو 4300 جنيه كما يتوقع زيادة في السعر في المزادات القادمة لافتا إلى جني أكثر من 20 ألف فدان من اجمالي المحصول.

تسليم طن أرز على كل فدان

وأضاف أن المساحة المنزرعة من الأرز بلغت 226 ألف و92 فدان بمختلف أنواعه الأراضي الزراعية من الأرز الجاف، الأرز وأراضي الملوحة وكذلك أراضي التربة الطبيعية، موضحا متراوح سعر طن الأرز الشعير من 6500 جنيه و 6750 جنيه لنوعي الأرز من الحبة الرفيعة والحبة العريضة هذا بالإضافة لمائة جنيه حافز لكل طن أرز، مشيرا إلى تخصيص 25 موقعا تجميعيا في المحافظة لتوريد المحصول لافتا إلى توريد طن أرز على كل فدان يسلمه المزارع.