عائلة السادات وأهالي «أبو الكوم» يحيون ذكرى استشهاده بالورود وأعلام مصر

أحيت عائلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ذكرى استشهاده تزامنا مع الذكرى 49 لاحتفالات نصر أكتوبر، في حضور المهندس جمال السادات، نجل الرئيس الراحل أنور السادات، إضافة إلى عدد من الأقارب والمحبين وأهالي قرية ميت أبو الكوم بالمنوفية، ورفع الحضور أعلام مصر، وحرصوا على قراءة الفاتحة أمام نصب التذكاري للجندي المجهول، ووضع أكاليل الزهور.

شقيق السادات: الشعب المصري يعتز بالشهيد بطلا للحرب والسلام

وقال اللواء عفت السادات، شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن حرص بعض المواطنين على زيارة ضريح «الشهيد البطل» يعكس قيمة ومحبة المصريين للرئيس السادات، واعتزازهم به بطلا للحرب والسلام.

عفت السادات: مكانة كبيرة للرئيس الشهيد في الدار الآخرة

وأضاف، أن تزامن ذكرى الاستشهاد مع ذكرى نصر أكتوبر مكانة كبيرة أراد الله أن يضع فيها الرئيس الراحل أنور السادات، لأن مكانة الشهداء هي أعلى المنازل في الدار الآخرة.

ويحتفل الشعب المصري والعربي اليوم بالذكرى الـ 49 لنصر أكتوبر المجيد، أعظم المعارك في التاريخ الحديث، تزامنا مع ذكرى استشهاد الرئيس محمد أنور السادات عام 1981.