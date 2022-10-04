السيسي يحيي روح السادات: بطل الحرب والسلام.. طوى الماضي وفتح آفاق المستقبل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّ حرب أكتوبر المجيدة كان لها رجال سخّرهم الله سبحانه وتعالى لاتخاذ قرارات مصيرية غيّرت خريطة التوازنات الإقليمية والدولية، متابعا: «من هنا فإنّني أوجه التحية إلى روح الشهيد البطل الرئيس محمد انور السادات».

السيسي: السادات اتخذ قرار العبور بجسارة

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعاليات الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة المصرية المنعقدة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر، أنّ أنور السادات بطل الحرب والسلام اتخذ بجسارة قرار العبور العظيم رغم شبح الهزيمة الذي كان يطارد الجميع، وتحياتي له أيضًا باتخاذه بشجاعة الأبطال قرار السلام، الذي طوى صفحات الماضي وفتح آفاق المستقبل لسائر المنطقة.