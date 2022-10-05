في ذكرى أكتوبر.. أهم مقتنيات متحف السادات بمكتبة الإسكندرية «فيديو»

قال عمرو شلبي مدير متحف السادات بمكتبة الإسكندرية، إن المتحف تم افتتاحه أمام الجمهور والزوار في فبراير 2009، والمتحف يوفر معلومات يتعرف من خلالها الجمهور على الرئيس الراحل أنور السادات لأول مرة، منوهًا بأن الزوار ينبهرون في كل مرة يزورون فيها المتحف.

المتحف يضم مقتنيات الرئيس السادات التي أهدتها له أسرته

وأضاف «شلبي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أسماء يوسف وأية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن هناك العديد من الزوار من خارج مصر، كون زيارة المتحف تقع ضمن برامج العديد من الشركات السياحية، مشيرًا إلى أن المتحف يضم العديد من مقتنيات الرئيس الراحل أنور السادات التي أهدتها للمتحف أسرة الرئيس الراحل والراحلة جيهان السادات.

أوسمة ونياشين وصور أبرز مقتنيات متحف السادات بمكتبة الإسكندرية

وأوضح مدير متحف السادات في مكتبة الإسكندرية أن المقتنيات الموجودة بالمتحف تتنوع بين عدد من الأوسمة والنياشين التي تمنح وتهدى لكبار رجال الدولة ورؤساء الدول، إضافة إلى مجموعة من الصور التي تعبر عن مراحل حياة الرئيس أنور السادات المختلفة، من النشأة والطفولة والشباب والدور السياسي الذي قام به قبل تولي مهام رئاسة الجمهورية، ثم توليه مهما منصب رئاسة الجمهورية وتتضمن صور للرئيس الراحل مع أغلب زعماء ورؤساء العالم خلال فترة حكمه لمصر.

حرب أكتوبر والزيارة التاريخية للقدس واتفاقية كامب ديفيد

وأشار «شلبي»، إلى تضمن الصور الموجود بالمتحف أحداث حرب أكتوبر وزيارته التاريخية والقدس واتفاقية كامب ديفيد، لافتًا إلى استهداف المتحف تغطية كافة مراحل حياة الرئيس الراحل بالصور ومنها صور له بالمدرسة الحربية وهو طالب بها، وصور أخرى وهو بقفص الإتهام بقضية أمين عثمان 1946، حيث تم نشر الخبر بالعديد من الجرائد بذلك الوقت وكان مرفق بها صور له.