احتفالات بالطبل والمزمار أمام منزل «سيدة الأقصر».. عادت بعد 45 سنة غياب

يستعد أهالي مركز الفشن في محافظة بني سويف، اليوم الخميس، لاستقبال الحاجة رضا الشهيرة إعلاميًا بـ«سيدة الأقصر»، التي تاهت من أسرتها عندما كانت طفلة عمرها 6 سنوات، وظلت تبحث عنها على مدار 45 عامًا، إلى أن جمعها القدر بها مجددا، بالطبل والمزمار فرحًا بعودتها إلى عائلتها.

فرحة أهالي بني سويف بعودة «سيدة الأقصر»

وتجمع المئات من أهالي مركز الفشن أمام منزل أسرة «سيدة الأقصر» في بني سويف لاستقبال السيدة ووالدتها، وسط فرحة شديدة بعودتها إلى مسقط رأسها، بعد أن ركبت قطارًا عن طريق الخطأ عندما كانت طفلة، لتعيش بعد ذلك في محافظة الأقصر وتتزوج بها، دون أن تفقد الأمل في العثور على أهلها.

وتغيبت الحاجة رضا البالغة من العمر 51 عامًا، عن أسرتها منذ 45 عامًا بعد استقلالها قطار الصعيد، معتقدة أنه «لعبة»، لتستقر بعد ذلك في مركز ملوي بالمنيا، ثم تتنقل وصولًا إلى الأقصر، وبعد وفاة زوجها، قررت أن تحكي مأساتها لعل أحدا يساعدها في عثورها على أسرتها، واستمعت إحدى السيدات إلى قصتها، وقررت نشرها على «فيسبوك»، لتتعرف أسرة «رضا» عليها، وتذهب والدتها لاصطحابها إلى منزلها.

طبل ومزمار احتفالا بعودة «سيدة الأقصر» لمنزلها

وتجمع الأهالي أمام منزل الأسرة في بني سويف، للاحتفال بالأم وابنتها فور وصولهما إلى المنزل، إذ فارق الأب الحياة حزنًا على فقدان ابنته، فيما عاشت الأم على أمل لقائها بابنتها مجددًا، ليتحقق الأمر.