حاتم البدوي: إعطاء الحقن في الصيدليات جريمة ويعاقب عليها القانون

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن القانون لا ينص على إعطاء الحقن في الصيدليات لأن هذا يشكل خطراً على صحة وسلامة المريض، ويسبب عواقب وخيمة، وعلى الفرد الحفاظ على صحته والذهاب للعيادات الخارجية في المستشفيات في حالة احتياجه للحصول على حقنة وألًا يقع المريض ضحية للإهمال الطبي.

إعطاء الحقن دون خبرة يعتبر جريمة

وأوضح رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحقن يمكن أن تسبب حدوث حساسية للمريض لذلك يجب عمل اختبار قبل الحصول عليها وإذا عانى المريض من الحساسية فالمستشفى يتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة الفرد، ويتم إعطاء حقنة سريعة المفعول تنقذ الموقف وتحافظ على سلامته.

ومن جانبه شدد الدكتور حاتم البدوي، السكرتير العام للشعبة العامة للصيدليات باتحاد الغرفة التجارية، على ضرورة عدم إعطاء حقن في الصيدليات، وأن المريض يجب التوجه إلى المستشفيات أو الوحدات الصحية عند الحاجة للحصول على الحقنة، لأن إعطاء الحقن للمرضى بدون خبرة أو تصريح يعتبر جريمة ومخالفة يعاقب عليها القانون.

الوحدات الصحية والمستشفيات المكان الصحيح لأخذ الحقن

وأضاف «البدوي»، أن العيادات الخارجية أو الوحدات الصحية بها كوادر مؤهلة لإعطاء الحقن لأن خلال الخمس سنوات الماضية بدأت تظهر حالات وأعراض حساسية شديدة، وخاصة عند الأطفال والمشكلة ليست في طريقة إعطاء الحقن، ولكن في الحقنة ذاتها.