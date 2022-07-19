رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا يحذر من استخدام «الحقن السحرية»: تؤدي للوفاة

حذر الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، من تناول الأدوية دون تشخيص من طبيب، «لابد أن يصرف البروتوكول العلاجي تحت إشراف طبي وفقا لشدة الحالات، وكذلك الأمراض المصاب بها المريض منعا لأي أضرار مترتبة على الاستخدام الخاطئ للأدوية»، مضيفا أنه يجب على أي من يشعر بأعراض أن يعزل نفسه ويطلب الرعاية الصحية السليمة منعا للإصابة بأمراض ما بعد كورونا، مع ضرورة الابتعاد نهائيا عن «حقن الوصفات السحرية» منعا لتطور الحالة المرضية بسبب جهل المريض بطبيعة مرضه.

الحقن السحرية وما على شاكلتها من الممكن أن تؤدي إلى الوفاة

وأوضح الدكتور حسام حسني، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، أن الحقن السحرية وما على شاكلتها من الممكن أن تؤدي إلى الوفاة بسبب وجود مواد طبية من شأنها رفع الضغط أو السكر دون التنسيق مع معدل السكر والضغط للمريض، مؤكدا أن وزارة الصحة تقدم خدماتها الطبية لجميع المواطنين من خلال القوافل والعيادات المتنقلة.

السيطرة على فيروس كورونا وانتشاره من خلال التعاون والتصدي المجتمعي

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إلى أنه يمكن السيطرة على فيروس كورونا وانتشاره من خلال التعاون والتصدي المجتمعي، والابتعاد عن الخرافات والمعتقدات غير السليمة والتعامل مع الأدوية الطبية بمنتهى الحذر.