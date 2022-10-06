الكشف والجراحات مجانا.. مبادرة طبيب لتشجيع طلاب الأزهر على المذاكرة

حبه لتلاميذ وطلاب الأزهر الشريف، جعله يشجعهم ويحفزهم على المذاكرة، من خلال إطلاق مبادرة مجانية للكشف عليهم وإجراء الجراحات والمناظير المختلفة في تخصص الأنف والأذن، ليتفاعل معه الكثير من أولياء الأمور والمواطنين عبر منصات الوشسيال ميديا، معبرين عن سعادتهم بالمبادرات التي تظهر شهامة المصريين وتتزامن مع مبادرة «أخلاقنا الجميلة»، التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مؤخرا.

مبادرة الدكتور عبدالخالق تستمر حتى نهاية أكتوبر

الدكتور عبدالخالق صالح، أخصائي جراحات ومناظير الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى العبور للتأمين الصحي، أطلق مبادرته من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «مبادرة في حب الأزهر وطلاب الأزهر الشريف مع عودة الدراسة الكشف والعمليات مجاني طوال شهر أكتوبر لجميع طلاب الأزهر الشريف ومن أي مكان»، والتي تهدف لتشجيع وتحفيز الطلاب على المذاكرة مع بدء الدراسة: «قلت أشجعهم على طريقتي الخاصة، بالمبادرة المجانية اللي هتسعد قلوبهم وأهاليهم، وأي طالب في الأزهر سواء معاهد أو جامعة هنكشف عليه ونعمله الجراحات مجانا».

«الكشف والجراحات مجانا لطلاب الأزهر» لافتة على عيادة الطبيب

«الكشف والجراحات مجانا لطلاب الأزهر طوال شهر أكتوبر»، لافتة علقها «صالح»، على باب عيادته ليعرف المترددون بمبادرته المجانية، «علقتها على باب عيادتي كمان علشان الناس تعرف وأعطيت تعليمات للسكرتارية بأن أي حد هيقول أنه أزهري هنكشف عليه مجانا وهنعمله العمليات، مش بس كدة، لا دا كمان غير القادرين من أهالينا، منقدرش نتأخر عن حد».

اختيار طلاب الأزهر تحديدا دون غيرهم، جاء انطلاقا من حبه للأزهر على الرغم أنه تخرج في كلية الطب بجامعة طنطا، وتلقى تعليمه العام لكنه يرى أن طلاب الأزهر يحتاجون للدعم بسبب كثرة المناهج الدراسية عن التعليم العام: «مناهجهم كتيرة ولقيت إن دعمهم واجب عليا وكمان تشجيعا للناس تدخل ولادها الأزهر، كفاية أنهم بيحفظوا القرآن الكريم كمادة أساسية».