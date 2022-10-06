أسعار الأرانب اليوم الخميس في الأسواق المحلية.. الكيلو يبدأ من 44 جنيها

تباينت أسعار الأرانب اليوم في السوق المحلية، إذ تختلف القيمة المادية حسب النوع والتربية سواء منازل أو مزارع، بالإضافة إلى الحجم والوزن، ولكن تراوح سعر الأرنب الحي وزن 2.5 كيلو ما بين 120 إلى 170 جنيهًا.

وفيما يلي، ننشر أسعار الأرانب اليوم في السوق المحلية، بالإضافة لأسعار الدواجن التي جاءت كما يلي:

أسعار الأرانب اليوم في السوق المحلية

وقال إبراهيم حسنين أحد مربي الدواجن، إن أسعار الأرانب اليوم تراوحت ما بين 40 إلي 70 جنيهًا للكيلو، إذ سجل متوسط سعر كيلو الأرانب البلدي 42 جنيهًا، ويصل سعر الأرنب الكامل وزن 2.5 كيلو نحو 100 جنيه، بينما الأرانب الشمورت 45 جنيهًا الكيلو، ويصل سعر الأرنب وزن 1.5 كيلو إلى 75 جنيها.

وأضاف أن سعر كيلو الأرانب النيوزلندي، وهو الأكثر انتشارا بين المربين وفي المنازل لأنه ينمو بشكل سريع، وينتج نحو 50 صغيرا في السنة، 52 جنيهًا للكيلو، ويباع الأرنب الكامل وزن 2.5 كيلو صافي 170 جنيهًا.

ووصلت أسعار الأرانب في بورصة الأرانب اليوم إلى ما بين 44 و50 جنيهًا وفق النشره السلعية للغرفة التجارية.

أسعار الأرانب في المحلات التجارية الكبري

بينما وصل سعر الأرانب المجمدة في المحلات التجارية الكبرى وزن 1.5 إلى سعر يتراوح ما بين 80 و95 جنيهًا، بينما الأرانب وزن 2.5 كيلو صافي فتباع ما بين 110 إلى 170 جنيهًا، حسب الشركة المنتجة والتغليف.

أسعار الفراخ البيضاء في السوق المحلية

واستقرت أسعار الفراخ البيضاء في السوق المحلية، ليسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 34 و36 جنيهًا، والبلدي بين 42 و46 جنيهًا، بينما الساسو ما بين 40 إلى 42 جنيهًا، والدواجن الأمهات ما بين 27 و29 جنيهًا.