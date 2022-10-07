تكريم 70 طفلا من حفظة القرآن الكريم في السويس

فرحة كبيرة غمرت 70 طفلا من حفظة القرآن الكريم في محافظة السويس، خلال تكريمهم بالتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في داري مصطفى بدوي وكمال بربري التابعتين لمعهد القرآن الكريم.

تكريم حفظة القرآن الكريم

وقال الدكتور كمال بربري حسين، عميد معهد القرآن، ووكيل وزارة الأوقاف الأسبق بمحافظة السويس، إنه تم تكريم 70 طفلا وطفلة من حفظة القرآن الكريم بالسويس، بالتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وأوضح وكيل أوقاف السويس الأسبق، أنه تم تكريم 45 طفلا في دار كمال بربري بمدينة الصفا بحي عتاقة بعد أن أتموا حفظ القرآن الكريم، وذلك بحسب أعمارهم ومدة الحفظ والاستعداد، حيث منهم من حفظ ربع القرآن ومنهم من حفظ نصفه وهناك من حفظه كاملا وحصل على إجازة في القراءة والتلاوة.

إجازة عدد من دارسي السيرة النبوية

وتابع عميد معهد القرآن، أن تحفيظ كتاب الله للأطفال يتبناه معهد القرآن الكريم التابع للأزهر الشريف، من خلال عدة أماكن للتحفيظ، بينها دار مصطفى بدوي بفروعها بمحافظة السويس والقاهرة والشرقية وباقي المحافظات، حيث تم تكريم 25 طفلا مع إجازة عدد من دارسي السيرة النبوية المعطرة.

وقدم الأطفال عدة فقرات إنشاد ديني، كما ألقى بعضهم كلمة تعبيرا عن فرحته بحفظه للقرآن الكريم وتكريمه خلال الحفل.