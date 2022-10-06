أسرار رحلة اكتشاف رضا الملاح لـ محمد صلاح: صدفة قادته للعالمية

كشف المهندس ماهر شتيه، عمدة نجريج عن رحلة اكتشاف الكابتن الراحل رضا الملاح، الذي رحل عن عالمنا اليوم الخميس، للنجم العالمي محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، ونادي ليفربول الإنجليزي، بداية من مركز شباب نجريج مسقط رأس «مو» مرورًا بنادي طنطا، ثم نادى عثماثون طنطا.

مباراة تكشف موهبة صلاح

قال عمدة نجريج في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن رحلة اكتشاف الكابتن رضا الملاح، إلى النجم محمد صلاح، مليئة بالمواقف المضحكة، والصدف الجميلة، وأن الأمر أتى عن طريق الصدفة البحتة، حيث أكد «شتية»، أن «الملاح» حضر إلى القرية من أجل مشاهدة اللاعب شريف العراقي الذي انضم حديثا إلى مركز شباب القرية وطلب منه «الملاح» إحضار عدد من زملائه من أجل إقامة مباراة في ملعب مركز الشباب، فأحضر «العراقي» عدد من أصدقائه من بينهم اللاعب محمد صلاح.

وأشار عمدة نجريج، إلى أنه بعد انتهاء المبارة فوجئنا بأن الراحل رضا الملاح، تجاهل اللاعب شريف العراقي واختار النجم محمد صلاح، و2 آخرين، عبد الجواد البمبي، محمود البهنسي، وطلب منهم التواصل مع أولياء أمورهم من أجل ترشيحهم إلى نادي طنطا.

مقابلة والد محمد صلاح

وأضاف «شتية»، أن الكابتن «الملاح» قابل والد محمد صلاح وطلب منه اصطحاب نجله من أجل الاختبار في نادي طنطا الرياضي، إذ كان صلاح يبلغ من العمر14 عاما، وكان لاعبا في نادي اتحاد بسيون وبالفعل استجاب الوالد لكن صلاح لم يقبل في اختبارات نادي طنطا الرياضي.

آمن «الملاح» بموهبة صلاح رغم إخفاقه في الاختبارات فحرص على إخراج تلك الموهبة إلى النور، فاصطحبه في نفس اليوم إلى نادى عثماثون طنطا، وأثناء إجراء الاختبارات نفذ محمد صلاح عدة مراوغات ومهارات نالت إعجاب الكابتن فرج الصعيدي، مدرب الفريق في ذلك الوقت، وانضم اللاعب إلى عثماثون طنطا شكل رسمي، ومنها إلى المقاولين العرب لينطلق بعدها إلى الكرة العالمية ويكون من أفضل لاعبي العالم.

وأوضح عمدة نجريج، أن ما وصل إليه اللاعب الآن يعود فضله إلى الكابتن رضا الملاح، الذي لم يترك اللاعب بعد عدم توفيقه في اختبارات نادي طنطا الرياضي، وكان مؤمنًا بموهبة «صلاح».

وفي أكثر من تصريح إعلامي خرج صلاح ليوجه الشكر مرارًا وتكرارًا إلى صاحب الفضل في اكتشافه.