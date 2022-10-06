وفاة مكتشف محمد صلاح بعد صراع مع المرض بالغربية

توفى اليوم، رضا الملاح، مكتشف الكابتن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي، بعد صراع مع المرض، في الفترة الأخيرة.

اكتشاف صلاح

يعد «الملاح»، أول من اكتشف موهبة اللاعب محمد صلاح، وهو في مرحلة الناشئين، حيث ذهب به إلى فريق عثماثون طنطا، ثم إلى نادي المقاولون العرب، بعدما كان اللاعب يمارس كرة القدم في مركز الشباب بقريته نجريج بمركز بسيون.

وذكر النجم الدولي محمد صلاح في عدد من اللقاءات التلفزيونية، اسم الكابتن رضا الملاح، بأنه له فضل عليه ومدين له كونه أول من اكتشف موهبته ووضع قدمه على بداية طريق النجومية، ليصبح نجمًا ساطعًا في كرة القدم.

وقدم عدد من أعضاء فريق نادي عثماثون طنطا، واجب التعزية للراحل رضا الملاح، وأكد الكابتن علاء عكاشة مدرب بنادي عثماثون طنطا في تصريحات لـ«الوطن»، أن الراحل اكتشف العديد من اللاعبين وقدمهم إلى الفريق، وأبرزهم النجم الدولي محمد صلاح.

قرية صلاح تنعى الملاح

ومن جانبه نعى المهندس ماهر شتيه، عمدة قرية نجريج، رحيل الكابتن رضا الملاح، مضيفًا أن الراحل هو المكتشف الحقيقي للنجم محمد صلاح، عندما كان عمره 14 عاما، عندما كان لاعبًا في نادي اتحاد بسيون، ثم قدمه إلى نادي طنطا، ثم إلى نادي عثماثون طنطا، ونجح في الاختبارات وانتقل منه إلى نادي المقاولون العرب.

وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن «الملاح» كان دائم التردد على قرية نجريج لاكتشاف الموهوبين من أبناء القرية، وكان منهم اللاعب محمد صلاح وعدد من زملائه، وجرى اكتشافهم أثناء إحدى المباريات داخل مركز شباب القرية.