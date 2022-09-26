موعد مباراة منتخب مصر أمام ليبيريا والقنوات الناقلة.. غياب محمد صلاح

يستعد المنتخب الوطني، غدا الثلاثاء، لخوض مباراة ودية، أمام منتخب ليبيريا، ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023، حيث يقام اللقاء على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيريا

وفق المعلن فإن بطولة أمم أفريقيا 2023 بشكل عام سيتم بثها عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، إلا أن المباريات الودية المؤهلة للبطولة ستنقلها القنوات الرسمية في البلد المستضيف لكل مباراة.

ومن المقرر عرض مباراة مصر وليبيريا، غدا، عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، الناقل الرسمي للمباريات في مصر، ويمكن متابعها من خلال عدد من الترددات:

- تردد أون تايم سبورت على نايل سات 11681، معامل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

- تردد قناة أون تايم سبورت الثانية على القمر الصناعي نايل سات، 12303، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500.

- تردد أون تايم سبورت الثالثة على القمر الصناعي نايل سات، 12303، معامل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

الظهور الثاني للبرتغالي فيتوريا

يسجل لقاء منتخب مصر وليبيريا، الظهور الثاني للبرتغالي روي فيتوريا، الذي فاز الفراعنة تحت قيادته في أولى المباريات، بثلاثية نظيفة على النيجر، سجل محمد صلاح هدفين منها، ومصطفى محمد هدف.

محمد صلاح خارج تشكيل المنتخب

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، إراحة الثنائي محمد صلاح ومصطفى محمد في مباراة ليبيريا، وفقا لرؤية فيتوريا والجهاز الفني للمنتخب.