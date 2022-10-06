القوات المسلحة تحتفي بالفريق إبراهيم العرابي: قاد أحد مفاتيح نصر أكتوبر (فيديو)

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، منذ قليل، فيلما تسجيليا قصيرا من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، عن الفريق إبراهيم العرابي، قائد الفرقة 21 المُدرعة خلال حرب أكتوبر المجيدة ضمن سلسلة «صناع النصر»، التي بدأتها المؤسسة العسكرية قبل أيام؛ احتفاءً بالقادة المصريين وقت حرب أكتوبر المجيدة.

تخرج الفريق إبراهيم العرابي في الكلية الحربية عام 1950؛ ليصبح ضابطا في سلاح المُدرعات، وكان أحد أعضاء تنظيم الضباط الأحرار.

وحصل الفريق إبراهيم العرابي على ماجستير العلوم العسكرية من أكاديمية فرونز في الاتحاد السوفيتي، ودورات بكلية الحرب بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

وشارك الفريق إبراهيم العرابي، في العديد من الحروب، مثل حرب اليمن، وحرب يونيو 1967، ونصر أكتوبر عام 1973 كقائد للفرقة 21 المُدرعة.

وكان للفرقة 21 المُدرعة خلال حرب أكتوبر، دورا مهما كأحد المفاتيح المهمة للنصر، وبعد انتهاء الحرب تدرج في المناصب حتى شغل منصب قائد الجيش الثاني الميداني عام 1980، ثم منصب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ثم منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، ثم عين رئيسا للهيئة العربية للتصنيع عام 1987.

ونال الفريق إبراهيم العرابي العديد من الأوسمة والنياشين؛ منها وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

وفي سبتمبر عام 2019، فاضت روح البطل إلى بارئها، ووعدته مصر بما يليق به كأحد أبطال نصر أكتوبر المجيد.