القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1444 هجريا

نظمت القوات المسلحة احتفالها السنوي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف للعام الهجري 1444 هجريا، حيث بدأت مراسم الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، كما ألقى فضيلة الدكتور طارق عبدالحميد عبدالرؤوف، المدير العام بوزارة الأوقاف، كلمة أكد خلالها أنّ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ستظل دائما عنوانا للاعتدال والوسطية وسماحة الإسلام، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود ومحاربة الأفكار الهدامة والمتطرفة التي تنال من قيم الإسلام ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم.

أعقب ذلك تكريم عددا من الفائزين في المسابقة الدينية السنوية التي تحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنظيمها لتنمية الوازع الديني لدى أفراد القوات المسلحة.

وفي نهاية الاحتفال، ألقى اللواء أركان حرب وليد حمودة عوض، مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أكد خلالها أنّ رجال القوات المسلحة مستمرون في دورهم البطولي وتقديم التضحيات من أجل الحفاظ على أمن مصر القومي، مقتدين بسيرة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، في الصدق والتضحية والصبر في مواجهة التحديات، والتصدي لكل من يحاول النيل من أرض مصر وسلامة شعبها العظيم.