القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي للثقافات العسكرية: «ذاكرة أكتوبر 2022»

نظمت هيئة البحوث العسكرية المعرض السنوي الخامس عشر للثقافات العسكرية «ذاكرة أكتوبر 2022» الذي عقدت فعالياته في الفترة من 3 لـ6 أكتوبر الحالي ببانوراما حرب أكتوبر، ويضم المعرض بين جنباته العديد من الأجنحة والمعروضات في مجالات الثقافة العسكرية والفنون التشكيلية والصور التي تناولت مراحل حرب أكتوبر، فضلا عن دور القوات المسلحة في دعم مقومات التنمية الشاملة للدولة في المجالات كافة.

يأتي ذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وحرصا من القوات المسلحة على المساهمة في إثراء الوعي الثقافي والفكري والتعريف ببطولات العسكرية المصرية والعربية وما سطرته من ملاحم بطولية في سجلات التاريخ.

كما اشتمل المعرض على جناح للكتب والمجلات والموسوعات والإصدارات الثقافية والمخطوطات التشكيلية، التي تناولت حرب أكتوبر بمشاركة وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، وعدد من الهيئات والمؤسسات المدنية والصحفية، ودور النشر المصرية، بجانب إصدارات هيئة البحوث العسكرية.

وحرصا على تنمية روح الإبداع الفني ضم المعرض جناحا للأنشطة الفنية، ضم عددا من اللوحات الزيتية والصور الفوتوغرافية والماكيتات، التي جسّد من خلالها طلبة الجامعات والمدارس المصرية أروع بطولات جيشهم العظيم في أكتوبر 1973 تحت إشراف قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري وإدارة المتاحف العسكرية وجمعية المحاربين القدماء وضحايا ومصابي الحرب.

وأحتوى المعرض على ساحات عرض مكشوفة للأسلحة والمعدات التي شاركت في الحرب من الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والهيئات والإدارات، كما شارك بالمعرض جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بجناح يضم منتجات الجهاز والتي تقدم للزوار بأسعار مخفضة.

واشتمل معرض «ذاكرة أكتوبر 2022» على مسرح ثقافي فني لتقديم العروض الفنية والموسيقية والغنائية بمشاركة الموسيقات العسكرية والهيئة العامة لقصور الثقافة والفرق الطلابية بعدد من الجامعات المصرية، ومديريات التربية والتعليم.

حضر مراسم افتتاح المعرض عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من رموز الفكر والثقافة وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية، وعدد من طلبة المدارس والجامعات.