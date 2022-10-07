أمطار غزيرة تضرب النيجر.. وتوقعات بارتفاع الفقر في باكستان بسبب الفيضانات

شهد عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، متعلقة بالكوارث الطبيعية، كان من أبرزها، مصرع نحو 200 شخص جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت النيجر الواقعة غربي قارة إفريقيا، فيما رجح «البنك الدولي»، استغراق باكستان للخروج من تداعيات الفيضانات التي شهدتها البلاد وقتا طويلا.

ولقي نحو 200 شخص، حتفهم جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في النيجر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وشردت الفيضانات التي شهدتها النيجر، أكثر من ربع مليون شخص، فيما وصف «الدفاع المدني» بالنيجر، الحصيلة بأنها من أعلى الخسائر المسجلة.

وكانت «مرادي وزندر» في وسط النيجر، و«دوسو» جنوب غربي البلاد من أكثر المناطق تضررا من الفيضانات التي شهدتها البلاد.

«الدفاع المدني»: الفيضانات دمرت أكثر من 30 ألف منزل

وأضاف «الدفاع المدني» النيجري، أن فيضانات موسم الأمطار أودت بـ 192 شخصا وأثرت على أكثر من 263 ألف شخص ودمرت أكثر من 30 ألف منزل.

وأشار «الدفاع المدني» النيجري، إلى توقف الفصول الدراسية وتضرر المراكز الطبية ومخازن الحبوب، فيما قال رئيس «الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية»، كاتييلو جابتيا، إن الأمطار الغزيرة تتماشى مع نماذج التأثيرات الناجمة عن التغير المناخي، وفاق لما ذكرته قناة «سي جي تي إن» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وفي باكستان، قال «البنك الدولي»، إن الفيضانات المرتبطة بالتغير المناخي، التي ضربت البلاد ستدفع من 6 إلى 9 ملايين باكستاني إلى براثن الفقر.

نحو 8 ملايين شخص يعيشون في مخيمات جراء الأمطار في باكستان

وكانت أمطار موسمية غير مسبوقة ضربت باكستان في وقت سابق، ما أسفر عن مصرع 1700 شخص، كما دمرت مليوني منزل وأغرقت ثلث البلاد، فيما لا يزال نحو 8 ملايين شخص يعيشون في مخيمات.

وأوضح «البنك الدولي»، أن معدل الفقر في باكستان من المتوقع ارتفاعه بين 2.5 و4 نقاط مئوية كنتيجة مباشرة للفيضانات، وقال في تقرير، إن من المرجح أن يستغرق الخروج من تداعيات الفيضانات وقتا طويلا.